Ruský vůdce Vladimir Putin vyhlásil velikonoční příměří. Rusko podle agentur Reuters a TASS zastaví boje od dnešního večera do půlnoci na 21. dubna a očekává, že Ukrajina udělá to samé. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj nicméně uvedl, že jeho země čelí ruskému dronovému útoku. Ukazuje to podle něj skutečný přístup Putina.