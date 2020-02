Radost, smutek a očekávání. Británie po 47 letech opustila Evropskou unii | E15.cz

Spojené království vstupuje do takzvaného přechodného období, během kterého se bude snažit s EU dojednat podmínky budoucích vztahů, včetně těch obchodních. Na britské straně se jednání ujme zvláštní poradce David Frost, na unijní straně hlavní vyjednavač pro brexit Michel Barnier.

Během přechodného období budou muset Britové dodržovat unijní pravidla, nebudou už ale mít na jejich podobu žádný vliv. Tento stav by měl trvat do konce letošního roku. Do konce června má Británie čas na to, aby požádala o prodloužení přechodného období. Premiér Johnson to ale odmítá. Podle předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové však bez prodloužení přechodného období nebude možné dojednat všechny detaily vzájemných vztahů.

Jen několik hodin před brexitem von der Leyenová slíbila, že jednání o podobě budoucích vztahů budou "spravedlivá, ale velmi tvrdá". Tvrdá jednání se čekají kromě obchodu například i v oblasti rybolovu či spolupráce v otázkách bezpečnosti. Johnson na pátečním zasedání vlády řekl, že chce s EU vyjednat dohodu o volném obchodu v kanadském stylu. Kanada přitom vyjednávala dohodu CETA s EU pět let. Británie má na jednání pouhých 11 měsíců.

Jak vidí brexit ostrovní média?

Radost, smutek, nejistota i očekávání zaplnily titulní stránky sobotních vydání britských novin. Euroskeptický bulvární Daily Express píše o "skvělé nové Británii", levicový list The Guardian popisuje pátek jako den, "kdy jsme řekli sbohem". List Financial Times brexit označil za bezprecedentní ránu poválečné integraci. "A co dál?" ptá se list i, který je stručným výtahem z hlavních článků serveru Independent.

List The Daily Telegraph v prvním vydání po brexitu s odvoláním na vládní zdroje tvrdí, že premiér Johnson "připravuje zavedení úplných celních a hraničních kontrol na všechno evropské zboží vstupující do Británie po brexitu". Podle konzervativního listu tím chce vytvořit tlak na EU před nadcházejícím jednáním o budoucích obchodních vztazích.

"Británie konečně zpřetrhala vazby s EU," komentuje vývoj list Financial Times. "Bouřlivé" britské členství v evropském bloku podle něj skončilo "bezprecedentní ranou procesu poválečné integrace kontinentu". Johnsonův páteční projev označily noviny za "střízlivý, ale optimistický".