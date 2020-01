Češi po brexitu: masový návrat ze Spojeného království se nečeká | E15.cz

Češi žijící v Británii

Češi, kteří žijí a pracují či chodí do školy v Británii, by měli překlenout páteční půlnoc bez úhony. „V praktických otázkách, ať už jde o Brity nebo Čechy, se letos nic nezmění,“ řekl britský velvyslanec v Praze Nick Archer. Češi, kteří v Británii žijí nepřetržitě aspoň pět let, se musejí do konce roku 2020 zaregistrovat v Británii jako usedlíci. To jim umožní v zemi dále žít, pracovat a využívat zdravotnického a sociálního systému. Zatím se v Británii podle Archera zaregistrovala zhruba polovina všech občanů EU, kteří v zemi žijí. „Stále je však několik tisíc až desítek tisíc českých občanů, kteří se musejí registrovat,“ upozornil. Archer neočekává, že by v příštích letech došlo k hromadnému návratu Čechů do domoviny. „Češi v Británii jsou profesionálové, na manažerských úrovních, jsou dobře integrovaní a neidentifikují se sami jako komunita. Proto očekávám, že zůstanou,“ dodal.

Češi, kteří se do Británie chystají

Pro Čechy, kteří teprve chtějí do Británie přijet na delší dobu, budou platit nová pravidla. Pro pobyty delší než tři měsíce bude nutné požádat o povolení k setrvání (European Leave to Remain), které jim umožní zůstat na území Velké Británie maximálně tři roky. Češi, kteří v zemi již žijí, ale méně než pět let, musí zažádat o dočasný status usedlíka. Vláda premiéra Borise Johnsona chce po přechodném období začít prosazovat nový imigrační systém, jehož podoba je zatím neznámá.

Studium a program Erasmus+

Na britských vysokých školách studují stovky Čechů, ať už v rámci standardního studia nebo skrze výměnné programy. Do konce roku 2020 by měly pro studenty z Česka platit stejná pravidla jako dosud a měli by mít nadále nárok na výhodnější školné a studentské půjčky. Vysokoškoláci z EU, kteří teprve plánují začít studovat ve Velké Británii v roce 2021, by ale o některé tyto výhody mohli přijít. Evropský stipendijní program Erasmus+, díky kterému do Británie přijíždí studenti z celé EU, bude trvat do konce roku. O dalším osudu programu, ale i obecně o podmínkách vzdělávání pro unijní studenty, rozhodne vyjednávání během přechodného období.

Cestovní pas

Po páteční půlnoci by se měli Češi dostat do Británie i z ní na základě občanského průkazu jako dosud. Ministerstvo zahraničí, cestovní kanceláře i dopravci ale doporučují cestovatelům si vzít do země radši i cestovní pas. Je zde možnost, že Británie ještě během roku 2020 možnost cestovat pouze s občanským průkazem zruší. „Už od loňského jara doporučujeme klientům cestovat do Velké Británie s platným cestovním pasem,“ řekla mluvčí dopravce Student Agency Alžběta Nečasová.

Zdravotnictví a dostupnost léků

Odchod Británie z EU ovlivní farmaceutický trh a může zpozdit uvedení nových léčiv na trh v České republice. „Pro uvedení léčiva na český trh je nutné, aby byl přípravek dostupný alespoň ve třech zemích EU. Jednou z nich většinou bývala právě Velká Británie, kde byly přípravky uváděny jako jedny z prvních,“ uvedl Jakub Dvořáček z Asociace inovativního farmaceutického průmyslu. Nové léky tak přijdou do Česka se zpožděním, protože zdejší firmy budou muset počkat na uvedení léku v jiné unijní zemi. V uplynulých měsících začaly farmaceutické firmy přesouvat své sídla do unijních zemí, tuzemští prodejci léků se již podle svých slov předzásobili. V rámci zdravotnictví se bude muset Británie dohodnout s unijními zeměmi například i na vzájemném uznávání lékařských kvalifikací.

Obchodní vztahy

Obchodní vztahy Česka a Velké Británie budou záviset na obchodní dohodě, kterou mají v příštích měsících vyjednat zástupci ostrovní země a Bruselu. Premiér Boris Johnson oznámil, že chce dohodu o volném obchodu podobnou té, jaká existuje mezi Kanadou a EU. Kanada přitom vyjednávala dohodu CETA s EU pět let. Pokud by vyjednávání o dohodě skončilo patem a Británie by definitivně opustila unii bez dohody, růst české ekonomiky by mohl zpomalit podle České národní banky o 0,7 až 1,4 procentního bodu.

Český export

Pro Česko je Británie v posledních letech stabilně čtvrtým až pátým největším exportním trhem. „Ročně se ve vývozu do Británie hraje o hodnotu přes 200 miliard korun, což je téměř pět procent celkového vývozu z ČR,“ řekl Otto Daněk z Asociace exportérů. Do konce přechodného období by měla zůstat situace stejná jako dosud. České firmy se nyní především obávají toho, jaká celní pravidla či kvóty na dovoz zboží bude chtít Británie nastavit. Týká se to například automobilového průmyslu, na britský trh dodá automobilka Škoda Auto ročně desítky tisíc vozů, i dalších odvětví byznysu.