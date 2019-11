Jedovaté tofu. Na Jávě vzniká v dýmu páleného plastu ze Západu | E15.cz

Ve východní Jávě v malém městě Tropodo se ve třiceti vývařovnách vyrábí tofu. Tedy potravina, která je v Indonésii i v celé Asii brána za tradiční. Má to však háček. Místní jako palivo do kuchyně používají plast dovezený ze Spojených států. Do ovzduší a do samotného tofu se tak dostávají nebezpečné látky, včetně rakovinotvorného dioxinu. O zprávě sdružení ochránců životního prostředí, mezi nimiž je i česká společnost Arnika, informoval list The New York Times.