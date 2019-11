Nápojáři přecházejí od PET lahví k plechovkám | E15.cz

Boj s vodou v plastu se stupňuje a například již více než osm desítek amerických vysokých škol a několik municipalit regulují její prodej.

Coca-cola na příští rok připravuj prodej vody v hliníkových lahvích. Konkurenční Pepsi prodává plechovkovou vodu v restauracích a stadionech a testuje ji i v obchodech. K této myšlence se připojilo i Danone a plechovky zkouší v Británii, Dánsku a Polsku.

Hliníkové obaly však nejsou jedinou alternativou, která má nahradit nadprodukci „petek.“ Nápojoví obři se rovněž snaží zpeněžit vodu z vodovodu. Pepsi v loňském roce zaplatila více než tři miliardy dolarů za firmu SodaStream, která vyrábí systémy na domácí sodovku . Navíc zavedla speciální kapsle, které se vkládají do opakovaně použitelných lahví. V kombinaci s kohoutkovou vodou tak vznikne nápoj s kofeinem, vitaminy nebo různými ovocnými příchutěmi.

Coca-cola podobně začíná nabízet speciální nápojové automaty, kde si lze za dolar koupit rozpustnou směs různé chuti. Firma již podle agentury Bloomberg plánuje nápad otestovat na zhruba stovce míst, jako jsou kanceláře, nemocnice či školy.

Nezaostává ani společnost Nestlé. Ta příští rok plánuje představit „dávkovač“, který filtruje vodu z kohoutku a rovněž může přidávat příchutě a nasycenost nápoje bublinkami. Voda se nalévá do papírových biologicky rozložitelných lahví.

Howard Telford, šéf sekce nealkoholických nápojů v agentuře Euromonitor, k těmto snahám uvedl, že ekologické úsilí nápojářských obrů bude mít jen nepatrný vliv na globální uhlíkovou stopu.

„Producenti čelí reálnému tlaku environmentálního hnutí, které má silnou podporu mezi mladými lidmi,“ říká Alain Oberhuber, analytik Mainfirst Bank, který pro příští dvě desetiletí předpovídá prudký pokles prodeje balené vody a výrobci podle něj vědí, že musejí najít alternativu. "V oblasti vodního hospodářství se musí firmy vypořádat s řadou otázek udržitelnosti, které jsou stále důležitější," řekl v říjnu analytikům šéf Nestlé Mark Schneider.

Až do 70. let 20. století se balená alpská voda prodávala v omezeném množství ve skleněných vratných lahvích. Přelom nastal v roce 1973, kdy společnost DuPont patentovala PET plastové lahve, které jsou levnější, lehčí a pevnější než sklo, které bylo do té doby standardem. V kombinaci s rychle se globalizující ekonomikou umožnil PET prodejcům vody distribuovat zboží mnohem dál a získávat nové trhy. Podle Euromonitoru se voda balená v plastu rozšířila téměř do všech zemí světa a její prodeje pomohly nápojářům zvýšit globální tržby. V loňském roce podle agentury Bloomberg činily 130 miliard dolarů.

Letos dochází ke zvratu a například Danone, výrobce balené vody Evian, v půli října oznámil svůj největší pokles čtvrtletních příjmů z vody za deset let. Téhož dne i společnost Coca-Cola uvedla, že prodej vody byl nižší, než koncern očekával. Pokles zájmu pociťuje i třetí velký hráč, společnost Nestlé.