Ranní check: Iger se vrací do Walt Disney, Berlín Polákům půjčí Patrioty | E15.cz

✅ Iger se vrací do čela společnosti Walt Disney

Do čela zábavní společnosti Walt Disney se vrací její bývalý šéf Bob Iger, který zábavní gigant řídil patnáct let. Nahrazuje Boba Chapka, jenž nastoupil do funkce v únoru 2020.

Akcie Disney letos klesly o více než čtyřicet procent a společnost nalila miliardy dolarů do své ztrátové streamovací služby Disney+. Igerovo rozhodnutí odstoupit bylo v roce 2020 překvapením poté, co řídil několik velkých převzetí a spustil streamovací síť Disney. Susan Arnoldová, která stojí v čele představenstva společnosti, uvedla v prohlášení, že Iger má jedinečnou pozici, aby provedl firmu stále složitějším obdobím transformace průmyslu.

„Jsem extrémně optimistický ohledně budoucnosti této skvělé společnosti a jsem nadšený, že mě představenstvo požádalo, abych se vrátil jako její výkonný ředitel,“ řekl Iger podle BBC. Společnost pod Igerovým vedením převzala výrobce animovaných filmů Pixar, filmovou a nakladatelskou společnost Marvel, filmové studio Lucasfilm či zábavní aktivity společnosti 21st Century Fox.

✅ Berlín je ochotný poslat do Polska své Patrioty

Německo nabídlo Polsku své systémy protivzdušné obrany Patriot, aby mu pomohlo zajistit polský vzdušný prostor. Listům Rheinische Post a General-Anzeiger to řekla německá ministryně obrany Christine Lambrechtová. Berlín tím reaguje na úterní incident, kdy na východ Polska dopadla pravděpodobně ukrajinská raketa protivzdušné obrany a zabila dva lidi.

„Nabídli jsme Polsku podporu se zabezpečením vzdušného prostoru - pomocí našich stíhaček Eurofighter a systémů protivzdušné obrany Patriot,“ uvedla Lambrechtová. O nabídce strojů Eurofigher hovořil už ve středu mluvčí německého ministerstva obrany. Bundeswehr má podle Reuters v současnosti dvanáct baterií Patriot, dvě z nich Německo nedlouho po začátku ruské invaze na Ukrajinu vyslalo na Slovensko.

✅ Bavlna na oblečení společnosti Shein pochází z ujgurské nucené práce

Americký pokus zakázat dovoz bavlny spojený s nucenou prací v Číně obsahuje podle agentury Bloomberg mezeru dostatečně velkou na to, aby jí prošel multimiliardový obchod: oděvy od Shein, čínského online gigantu a fenoménu sociálních sítí. Laboratorní testy provedené pro Bloomberg News letos při dvou příležitostech zjistily, že oděvy dodané do USA společností Shein byly vyrobeny z bavlny z Ujgurské autonomní oblasti Sin-ťiang.

Americký zákaz má přimět maloobchodníky, aby prokázali, že jejich materiál nepochází z Sin-ťiangu, jednotlivé zásilky Shein se však obvykle vejdou do hodnoty 800 dolarů, která znamená požadavek na hlášení americké celní a hraniční ochraně. „Čínské společnosti jako Shein tuto mezeru využily,“ řekl Kim Glas, šéf Národní rady textilních organizací. „Produkty se dostávají do našich skříní bez jakékoli kontroly,“ dodal.

✅ Prezident Tokajev vyhrál volby v Kazachstánu

Nedělní prezidentské volby v Kazachstánu vyhrál podle předběžných výsledků současný prezident Kasym-Žomart Tokajev, který získal 81,31 procenta hlasů. Jasné vítězství Tokajeva předpovídaly již v neděli výsledky průzkumu u voličů při odchodu z volebních místností. Tokajev byl favoritem voleb, jeho pět soupeřů znalo jen málo voličů.

Tokajev se snaží předčasnými volbami posílit svou moc na úkor svého vlivného předchůdce a dlouholetého vládce Kazachstánu Nursultana Nazarbajeva. Tokajev patřil k věrným Nazarbajevovým spojencům, oba politici se ale rozešli po lednových krvavě potlačených demonstracích, které Tokajev označoval za pokus o státní převrat.

Stane se dnes

Uskuteční se jednání ministrů zemědělství zemí Evropské unie, které povede český ministr Zdeněk Nekula.

Srbský prezident Aleksandar Vučić bude jednat s kosovským premiérem Albinem Kurtim o otázce registračních značek, která v posledních měsících zhoršuje vztahy mezi Srbskem a Kosovem.

Americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA) začne manévr, který kosmickou loď Orion umístí na oběžnou dráhu Měsíce.

Bude se konat dárcovská konference na podporu Moldavska za účasti francouzského prezidenta Emmanuela Macrona a moldavské prezidentky Maiy Sanduové.