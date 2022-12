RANNÍ CHECK: Maďarsko zrušilo cenový strop pro pohonné hmoty | E15.cz

✅ Maďarsko zrušilo zastropování benzinu a nafty

Vláda maďarského premiéra Viktora Orbána zrušila od úterních 23.00 cenový strop na pohonné hmoty. Vyzvala ji k tomu těžařská skupina MOL, která varovala, že zemi hrozí kritický nedostatek benzinu a nafty a situace se nezlepší, dokud stát nevytvoří podmínky pro zvýšení dovozu. Maďarští motoristé jezdili už o víkendu kvůli prázdným pumpám tankovat na Slovensko. Zahraniční firmy omezily dodávky paliv do Maďarska poté, co Orbánův kabinet letos zastropoval ceny pohonných hmot na 480 forintech, tedy asi 28 korunách za litr. To vedlo také k tomu, že si spotřebitelé vytvářeli palivové zásoby.

✅ Senát USA ovládli demokraté

Americký Senát bude po kongresových volbách definitivně ovládat Demokratická strana. Ve státě Georgia zvítězil její kandidát Raphael Warnock. Demokraté tak budou mít v horní komoře Kongresu o jednoho zástupce více než v uplynulých dvou letech - 51, zatímco republikáni jen 49. Prezidentovi USA Joe Bidenovi se tak budou snáze prosazovat kandidáti na soudní a správní posty. Výsledek voleb v Georgii je naopak dalším zklamáním pro bývalého prezidenta Donalda Trumpa, který zde podporoval poraženého Herschela Walkera.

✅ Japonsko míří do recese

Japonská ekonomika spadne s vysokou pravděpodobností příští rok do hospodářské krize, myslí si ekonomové ze společnosti Capital Economics. Export země v říjnu výrazně zpomalil. Japonsko ve čtvrtek zveřejní vývoj svého hrubého domácího produktu za třetí čtvrtletí. Analytici očekávají, že třetí největší ekonomika světa za dané období poklesla o 1,1 procenta. V předchozím kvartále se snížila o 1,2 procenta. Propad bude podle Capital Economics zřejmě pokračovat i v roce 2023.

✅ Apple umožní zákazníkům, aby si opravovali iPhony

Společnost Apple bude v osmi evropských zemích prodávat náhradní součástky ke svým iPhonům a laptopům. Umožní tím zákazníkům v Německu, Francii, Itálii, Británii, Španělsku, Polsku, Belgii a ve Švédsku, aby si svá poškozená zařízení opravovali sami. Tato služba, známá jako Self Service Repair, už od začátku roku funguje ve Spojených státech. Program zatím nezahrnuje nejnovější model iPhone 14.

✅ Trumpova firma byla usvědčena z daňových úniků

Firma amerického exprezidenta Donalda Trumpa byla newyorským soudem shledána vinnou z daňového podvodu. Bývalý finanční ředitel The Trump Organization Allen Weisselberg se u soudu přiznal, že manipuloval s účetnictvím a v daňovém přiznání zatajil 1,7 milionu dolarů, zhruba čtyřicet milionů korun, které obdržel na firemních benefitech. Samotný Trump souzen nebyl, ačkoliv podle vyšetřovatelů velice dobře věděl, co se v jeho organizaci děje. Trestem pro podnik může být pokuta ve výši až 1,6 milionu dolarů. To by nicméně na společnost této velikosti nemělo mít závažné dopady.

