RANNÍ CHECK: Microsoft příští rok koupí Netflix, píše Reuters | E15.cz

✅ Válka pomáhá měnám postsovětských republik

Masivní úprk lidí a firem z Ruska, vyvolaný Putinovou invazí na Ukrajinu, prospívá měnám bývalých sovětských republik, upozorňuje agentura Bloomberg. Arménský dram letos zpevnil vůči dolaru o více než 22 procent. Gruzínské lari posílilo o 16 procent a dobře si vede též tádžické somoni. Na devizových trzích tak tato platidla patří k největším premiantům roku 2022. Státy jako je Gruzie či Arménie podle Bloombergu těží z toho, že Rusové sem mohou cestovat a přesouvat úspory bez zbytečné byrokracie.

✅ Japonská centrální banka umožní růst sazeb

Japonská centrální banka v úterý šokovala finanční trhy svým nečekaným rozhodnutím změnit politiku ovlivňování výnosové křivky. De facto tím umožní zvýšit dlouhodobé úrokové sazby. Kurz japonského jenu v reakci na to výrazně posílil. Naopak akcie japonských společností prudce oslabily. Japonsko je poslední velkou světovou ekonomikou, která dosud nereagovala na současnou vysokou inflaci zvyšováním základní úrokové sazby.

✅ Automobilky nebudou mít dost čipů ani příští rok

Světový automobilový průmysl se bude potýkat s nedostatkem komponentů až do konce roku 2023. Uvedli to výrobci čipů a zástupci automobilek pro britský deník The Financial Times. Dané skutečnosti se podle nich nedá nijak zabránit. Souvisí to i s přechodem na elektromobilitu. Výkonný ředitel amerického čipového výrobce ON Semiconductor Hassane El-Khoury zmínil, že jeho firma bude v příštím roce navyšovat produkci o desítky procent, aby uspokojila vysokou poptávku. Týká se to i její tuzemské továrny v Rožnově pod Radhoštěm.

✅ Microsoft chce převzít Netflix, píše Reuters

Americký technologický gigant Microsoft by se v příštím roce mohl pokusit koupit poskytovatele online filmů a seriálů Netflix, odhaduje Jennifer Saba z agentury Reuters. Novinářka poukazuje na to, že obě společnosti spolu už dnes úzce spolupracují. Microsoft se například podílí na spuštění nové služby Netflixu, která zákazníkům umožní pořídit si levnější předplatné s reklamami. Šéf Microsoftu Satya Nadella navíc v posledních letech čile skupoval populární platformy, třeba sociální síť LinkedIn nebo výrobce videoher Activision Blizzard. Tržní hodnota Netflixu se pohybuje kolem 128 miliard dolarů, skoro tří bilionů korun.

Stane se dnes