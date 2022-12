Británii ochromily největší stávky od dob Margaret Thatcherové | E15.cz

Ekonomové odhadují, že jen v prosinci bude kvůli stávkujícím zaměstnancům ztraceno jeden a půl milionu pracovních dnů a hrubý domácí produkt země může klesnout až o půl procenta. „Celkové dopady na britské hospodářství ale budou spíš malé. Ekonomická aktivita bude pouze odložena, nebo se přesune do jiných odvětví,“ myslí si analytik ze společnosti Capital Economics Ashley Webb.

Naproti tomu z politického hlediska je to další pořádný průšvih pro už tak křehkou vládu konzervativního premiéra Rishiho Sunaka, jenž nastoupil do úřadu na konci října po předčasných rezignacích Liz Trussové a Borise Johnsona. Stávkující pracovníky podporuje podle agentury Ipsos zhruba třetina Britů. Největším sympatiím veřejnosti se těší zdravotní sestry, jejichž protest schvaluje asi 61 procent obyvatel.

Sunak v pondělí svolal mimořádné jednání vlády, jehož cílem bylo zajistit, aby klíčové služby fungovaly i v době stávek. Kabinet se například rozhodl povolat 1200 vojáků, aby v příštích dnech zastoupili protestující řidiče sanitek či ochránce státních hranic.

Požadavky jednotlivých profesí se liší. Zatímco odborová organizace The Royal College of Nursing zastupující pracovníky ve zdravotnictví chce po vládě zvýšení platů pro své členy o 19 procent, učitelé ve Skotsku požadují přídavek ve výši deseti procent. Za devítiprocentní zvednutí mezd stávkují zaměstnanci britské pošty Royal Mail, jejímž největším akcionářem je český miliardář Daniel Křetínský, mimo jiné spoluvlastník vydavatele deníku E15.

Britská vláda zvyšování mezd odmítá, protože potřebuje zalepit díry ve státním rozpočtu, který notně vyčerpala pandemie. „V současné době by bylo nezodpovědné zvedat platy o dvouciferné hodnoty,“ sdělil premiérův mluvčí deníku The Financial Times.

Odbory nicméně upozorňují, že reálná hodnota mezd letos v Británii rostla nejpomaleji za posledních 45 let. Klíčoví zaměstnanci ve veřejném sektoru si měsíčně fakticky vydělají o 180 liber (asi 5000 korun - pozn. red.) méně než před rokem. Řadu domácností sužují drahé potraviny, energie a téměř jedenáctiprocentní inflace.

„Nikdo z našich členů nechtěl stávkovat, ale vláda je neústupná. Naše vzájemná důvěra byla zničena. Musejí přijít s něčím lepším než je ‚pojďme si o tom promluvit‘, abychom protest odvolali,“ vzkázala politikům odborářská šéfka z The Royal College of Nursing Christina McAneaová.

Do premiéra Sunaka si v neděli rýpnul také bývalý anglický fotbalista a nyní sportovní komentátor Gary Neville. Ten před finálovým zápasem fotbalového mistrovství světa přirovnal britské zdravotní sestry k zahraničním dělníkům v Kataru. Pořadatel letošního šampionátu je kvůli nevyhovujícím pracovním podmínkám migrantů dlouhodobě obviňován z porušování lidských práv.

Záběry z protestů na sociální síti Twitter:

"The government wants to privatise the NHS. That's its endgame."



The nurses' strike is about far more than pay and conditions – it's about the future of the NHS, according to Tom Griffiths of Keep Our NHS Public. pic.twitter.com/J9UJ1SwHsu