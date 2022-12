Ranní check: Musk dal hlasovat o své pozici v čele Twitteru. Tržby Avataru zaostávají za očekáváním | E15.cz

✅ Musk vytvořil anketu, která údajně určí jeho osud v čele Twitteru

Americký miliardář Elon Musk se na základě vzrůstající kritiky zeptal na Twitteru, zda má odstoupit z vedení této sociální sítě. V neděli slíbil, že se bude řídit výsledky ankety. K pondělnímu ránu hlasovalo v anketě téměř třináct milionů lidí a pro jeho rezignaci jich bylo přes 56 procent. Hlasování má skončit kolem poledne.

Twitter zároveň o víkendu oznámil, že odstraní ze své platformy účty, které byly zřízeny jen za účelem propagace konkurenčních sítí. Krátce před tím vyvolal Musk řadu kritických reakcí, když dočasně pozastavil účty několika novinářům za sdílení informací o poloze jeho letadla. Zdůvodnil to obavami o bezpečnost své rodiny.

✅ Katar se po mistrovství obává návratu do normálu

Často kriticky hodnocené katarské mistrovství světa ve fotbale nedělním vítězstvím Argentiny nad Francií skončilo a v emirátu tak vyvstala otázka, kam dál. Přípravy šampionátu poháněly v posledních letech rozvoj třímilionové země. „Vždy jsem jim říkal, že se bojím 19. prosince, až turnaj skončí,“ řekl podle Bloombergu Berthold Trenkel, představitel Qatar Tourism.

Investice za více než 300 miliard dolarů do infrastruktury pro přípravu turnaje byly považovány za součást snahy snížit závislost ekonomiky na ropě a plynu vytvořením dalších zdrojů růstu. Nyní však panují obavy nad osudem některých odvětví, zejména turistiky, pohostinství a realitního sektoru. Fitch Ratings předpovídá, že populace země klesne v příštím roce o osm procent a stabilizuje se kolem 2,7 milionu poté, co se lidé zaměstnaní v projektech souvisejících s mistrovstvím světa, vrátí domů.

✅ Avatar v tržbách zaostává za očekáváním

Nový film Avatar: The Way of Water režiséra Jamese Camerona zatím plní kasy kin méně, než se čekalo. Po zahajovacím víkendu měl na domácím trhu podle CNBC na kontě 134 milionů dolarů, celkově pak 435 milionů. „Ačkoli film začíná na nízké hranici očekávání, je důležité znovu zdůraznit dlouhodobý výhled,“ řekl však Shawn Robbins, analytik filmového serveru BoxOffice.com

Snímek měl světovou premiéru ve středu a v Severní Americe se začal promítat ve čtvrtek večer. Avatar: The Way of Water je pokračováním Cameronova snímku Avatar, který se v roce 2010 stal nejvýdělečnějším filmem všech dob.

✅ Ztroskotala loď thajského námořnictva

Loď thajského námořnictva HTMAS Suchotai se v neděli večer převrhla během bouře v Thajském zálivu, na palubě byla více než stovka námořníků. V pondělí byly podle BBC stále pohřešovány téměř tři desítky lidí. Dosud nebyly hlášeny žádné oběti, tři členové posádky jsou však v kritickém stavu.

Korveta ztroskotala poté, co nabrala vodu, která zaplavila její trup a zkratovala elektřinu. Posádka bojovala o udržení kontroly nad lodí. Loď byla na hlídce ve vodách pouhých 32 kilometrů od pobřeží. Na pomoc byly vyslány tři námořní lodě a vrtulníky, záchranné práce komplikuje pokračující nepříznivé počasí.

Stane se dnes

Uskuteční se jednání ministrů energetiky zemí Evropské unie, které povede český ministr průmyslu Jozef Síkela. Zástupci vlád by se měli shodnout na parametrech nouzového omezení cen plynu a dalších bodech krizového energetického balíčku.

Zakladatel a bývalý ředitel kryptoměnové burzy FTX Samuel Bankman-Fried by se měl podle zdroje agentury Reuters dostavit k bahamskému soudu.

Běloruský prezident Alexandr Lukašenko se sejde se svým ruským protějškem Vladimirem Putinem.

Institut Ifo bude informovat o prosincovém vývoji podnikatelské nálady v Německu.