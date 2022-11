Ranní check: Nedvěd končí v Juventusu. Macron jede zabránit obchodní válce s USA | E15.cz

✅ Sunak: Zlatá éra vztahů s Čínou je u konce

Britský premiér ve svém prvním veřejném proslovu věnovaném zahraniční poltiice uvedl, že zlatá éra vztahů Velké Británie a Číny je u konce. Podle něj byly úzké ekonomické vazby, které byly vytvořeny v uplynulé dekádě, naivní a Británie nyní musí aplikovat spíše pragmatický přístup. Z toho důvodu také varoval před “studenoválečnou rétorikou,” jelikož dle něj není možné ignorovat důležitost Číny. Sunak byl od převzetí funkce pod tlakem některých konzervativních poslanců, aby zaujal vůči Číně tvrdí postoj. Tento názor ještě posílil poté, co o víkendu v Číně vzplály protesty, během kterých tamní policie napadla novináře z britské BBC.

✅ Macron jede za Bidenem

Kvůli schválené finanční injekci ve výši 369 miliard dolarů, tzv. Reduction and Inflation Act (IRA), který se vztahuje mimo jiné na štědré dotace pro americké výrobce automobilů, hrozí obchodní válka mezi USA a Evropou. Francouzský prezident Emmanuel Macron je na cestě do Spojených států, kde chce americkému protějšku Joe Bidenovi vysvětlit, že by současné nastavení IRA značně poškodilo evropský průmysl, který už nyní značně trpí kvůli válce na Ukrajině. IRA má platit od ledna a podle zdrojů serveru Politico se nezdá, že by se parametry výrazně změnily.

✅ V Juventusu skončilo kompletní vedení včetně Nedvěda

Ve fotbalovém klubu Juventus Turín skončila kompletní správní rada včetně viceprezidenta Pavla Nedvěda. Podle listu Gazzetta dello Sport je důvodem podezření z falšování účetnictví.

Italské úřady obvinily vedení Juventusu z falšování účetnictví už loni, ale letos v dubnu byli všichni činovníci zproštěni viny. Od října ale byli Nedvěd a dalších 14 funkcionářů opět vyšetřováni. Dlouholetý záložník Juventusu Nedvěd a další představitelé turínského celku jsou podezřelí, že v letech 2018 až 2020 si z přestupů fotbalistů brali protiprávní provize a investorům vykazovali falešné zisky. Dvakrát kvůli tomu byla odložena valná hromada klubu, kde se měl schvalovat nový rozpočet. V ročníku 2021/22 zaznamenal Juventus rekordní ztrátu 254 milionů eur (asi 6,2 miliardy korun).

✅Akcie v USA kvůli Applu a obavám o situaci v Číně klesly, dolar vzrostl

Americké akcie dnes oslabily. Protesty ve velkých čínských městech proti přísné politice, která má zabránit šíření nemoci covid-19, vyvolávají obavy o další hospodářský růst v zemi. Akcie firmy Apple pak stáhl dolů nejistý výhled výroby jejích telefonů iPhone v Číně.

Index Dow Jones klesl o 497,57 bodu, tedy 1,45 procenta, na 33.849,46 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 se snížil o 62,18 bodu, neboli 1,54 procenta, na 3963,94 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se propadl o 176,86 bodu, neboli 1,58 procenta, na 11.049,50 bodu.

V Číně se o víkendu konala řada demonstrací proti koronavirovým omezením. Protesty jsou označovány za nejrozsáhlejší projev nespokojenosti s vládnoucí komunistickou stranou za několik desítek let. V neděli se demonstranti v Šanghaji střetli s policií. Protesty prohlubují obavy o růst druhé největší ekonomiky světa.

