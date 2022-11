Ranní Check: Počty případů covidu v Číně rostou. Rusko možná použije chemické zbraně, tvrdí USA | E15.cz

✅ KLDR odsoudila snahy Soulu uvalit další sankce na Pchjongjang

KLDR odsoudila snahy Soulu uvalit další sankce na Pchjongjang v reakci na jeho opakované raketové testy s tím, že podobná opatření jen přispějí k „nepřátelství a hněvu“ KLDR. Kim Jo-čong, vlivná sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, podle státní agentury KCNA ve svém prohlášení rovněž označila jihokorejského prezidenta Jun Sok-jola „a další idioty“ za „věrné psy“ Spojených států. Jihokorejské ministerstvo zahraničí v úterý oznámilo, že přezkoumává zavedení dalších sankcí vůči Pchjongjagu. Zvažuje například sankce týkající se kybernetického prostoru.

✅ Denní přírůstky covidu-19 v Číně rostou

Čína za posledních 24 hodin zaznamenala nejvyšší denní přírůstek případů covidu-19 od začátku pandemie před téměř třemi lety. Bez započtení importovaných případů přibylo za středu 31 444 nových případů nákazy koronavirem, z nichž bylo 3927 symptomatických a 25 517 asymptomatických. Počet nových případů překonal dosavadní rekord z 13. dubna, kdy jich bylo 29 317. Jeden nakažený zemřel. Čína od začátku pandemie přiznala 5232 obětí koronaviru.

✅ USA nevylučují, že Rusko použije na Ukrajině chemické zbraně

Administrativa amerického prezidenta Joea Bidena se domnívá, že Rusko by mohlo na Ukrajině použít chemické zbraně předtím, než by se pustilo do eventuální jaderné konfrontace s NATO. Stát by se tak mohlo v případě, že Moskva bude kupit další neúspěchy na bojišti, napsal server Politico s odvoláním na anonymní zdroje. Podle šesti dobře informovaných zdrojů, mezi nimiž jsou pracovníci Pentagonu, Spojené státy zatím nemají žádné zpravodajské informace, které by naznačovaly, že takový útok na Ukrajině bezprostředně hrozí. Mnozí američtí představitelé obrany mají za to, že boje v zimních měsících uberou na intenzitě a že žádná ze stran nebude schopna získat zpět významné území.

✅ Vítězem senátních voleb na Aljašce je republikánská senátorka Murkowská

Vítězem senátních voleb na Aljašce se stala současná republikánská senátorka Lisa Murkowská. Porazila tak svou stranickou kolegyni Kelly Tshibakaovou, kterou podporoval bývalý republikánský prezident Donald Trump. Ve volbách do Sněmovny reprezentantů pak zvítězila demokratka Mary Peltolaová. Porazila další tři kandidáty, mimo jiné i bývalou guvernérku Sarah Palinovou. Post aljašského guvernéra obsadí republikán Mike Dunleavy.

✅ Brazilský soud zamítl stížnost Bolsonara kvůli nesrovnalostem ve volbách

Předseda brazilského nejvyššího volebního soudu Alexandre de Moraes ve středu zamítl stížnost strany prezidenta Jaira Bolsonara kvůli údajným nesrovnalostem při druhém kole volby hlavy státu. V něm prohrál s Luizem Ináciem Lulou da Silvou. De Moraes, který je i soudcem Nejvyššího soudu, rovněž udělil stranám v Bolsonarově koalici pokutu v hodnotě 22,9 milionů reálů (přes 100 milionů korun za to, co soud označil jako „vyvolání sporu ve zlé víře“. Bolsonaro se na volební soud obrátil tento týden v úterý. Podle jeho pravicové koalice při volbách nesprávně fungovaly některé stroje elektronického hlasovacího systému.

Stane se dnes