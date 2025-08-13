Řecko čelí rozsáhlým lesním požárům, zasáhly i obydlené oblasti. Hasiče čeká perný den
Řecko čelí na několika místech rozsáhlým lesním a polním požárům, které však v některých případech zasáhly i obydlené oblasti. Píší to místní média. Podle mluvčího hasičů Vasiliose Vathrakojannise čeká Řecko velmi náročný den. Proti požárům bojuje na 5000 hasičů, v Řecku nyní působí i hasiči z Česka.
Rozsáhlé požáry od úterý pokračují na ostrovech Zakynthos a Kefalonie v Jónském moři, kde bylo nutné evakuovat i několik hotelů. Mohutné požáry hlásí i ostrov Chios v Egejském moři či severní část Peloponésu. Na velké části řeckého území byl ve středu vyhlášen druhý nejvyšší stupeň varování před ohněm.
„Středa bude dalším velmi náročným dnem,“ uvedl mluvčí řeckých hasičů Vathrakojannis na dopoledním mítinku. Dodal, že za poslední dva dny vypuklo přes 150 požárů. Ohně hasí na 4850 lidí a 33 letounů. „Bylo to zajisté nejnáročnějších 24 hodin od začátku (letošního) období hašení lesních požárů,“ řekl v úterý televizi ERT News šéf odborů řeckých hasičů Kostas Tsigas.
V Řecku působí i čeští hasiči. „Brzy nad ránem byl náš tým počtvrté aktivován a vyslán k velkému požáru porostu u města Megara, 35 km od Athén,“ napsali na síti X. V oblasti bylo podle televize ERT News nutné evakuovat několik osad.
Šíření požárů napomáhají vysoké teploty i silný vítr. Mnoho řeckých oblastí navíc zasáhlo sucho, které rovněž přispívá k rychlému rozšíření ohně.