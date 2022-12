Rovný a rovnější. Facebooku trvá i 222 dní, než vyhodnotí příspěvek VIP uživatelů | E15.cz

Informace byly zveřejněny díky nové zprávě Dozorové rady Facebooku, která funguje jako nezávislý orgán financovaný mateřskou společností sociální sítě. Ta je složená z nestranných právníků, novinářů nebo lidskoprávních odborníků, kteří mají posuzovat a případně vydávat doporučení na změny fungování největší sociální sítě světa.

Whistleblowerka Francis Haugenová loni na podzim zveřejnila, že Facebook přistupuje rozdílně k nahlášeným článkům prominentních a obyčejných uživatelů. Po vypuknutí kauzy síť přiznala, že tuto politiku v různých formách praktikuje už od roku 2013. Mezi prominentní uživatele a stránky patří obchodní partneři, celebrity nebo politici.

V praxi to znamená, že příspěvky těchto uživatelů nejsou ihned po nahlášení smazány automatickým systémem, ale vyhodnotí je lidský moderátor. Dle předešlého vyjádření by měl Facebook mít na vyhodnocení 12 hodin až pět dní. V praxi to ale průměrně je 12 dní, což znamená, že pokud se skutečně jedná o škodlivý obsah, který porušuje pravidla Facebooku, může se mezi uživateli, kterých jsou na síti téměř tři miliardy, šířit svobodně dále.

„Systém křížového ověřování byl vytvořen proto, abychom předcházeli chybným zásahům a dvojité kontrole u případů, u kterých je pro rozhodnutí potřeba větší porozumění nebo kde existuje vyšší riziko chyby,“ popsal systém loni Nick Clegg, který je ve vedení sociální sítě.

Jak ze zprávy rady vyplývá, systém křížového ověřování ovšem nefunguje tak, jak manažeři Facebooku zamýšleli, jelikož vyhodnocení trvá mnohem déle – v jednom případě trvalo posouzení příspěvku 222 dní, tedy více než pět měsíců.

Jako příklad je uváděn příspěvek brazilského fotbalisty Neymara. Ten zveřejnil post zahrnující fotku ženy, která ho obvinila ze znásilnění. Sociální síti trvalo déle než pět dní, než došla k závěru, že jde o porušení pravidel Facebooku, a příspěvek byl tudíž smazán. Nicméně do té chvíle ho vidělo na sociální síti 56 milionů uživatelů.

„V Neymarově případě je složité porozumět tomu, jak je možné, že nekonsenzuální vystavení intimní fotky účtem, který má více než 100 milionů sledujících, nevedlo k rychlému ověření na vysoké úrovni, pokud takový systém prioritizace je k dispozici,“ stojí v závěru rady. Neymar navíc nebyl potrestán zablokováním účtu jako v případě ostatních uživatelů.

„Stručně řečeno, zatímco Meta zaštiťuje pravidla lidskými právy, tak rada zjistila, jak byste pravděpodobně očekávali, že systém křížového ověření je primárně designován k tomu, aby sloužil byznysovým potřebám,“ myslí si technologický novinář Casey Newton.

Facebook po loňské kritice rozšířil program křížového ověření i pro běžné uživatele, není ovšem známo, jakým způsobem se uživatelé mimo vybrané seznamy mohou k tomuto způsobu vyhodnocení dostat. Nyní se navíc ukazuje, že i v případě, že byli zařazeni do fronty pro další vyhodnocení moderátorem, se nemusejí ověření dočkat – zaměstnanci Facebooku se k tomu jednoduše vůbec nedostanou.

Ze závěrů rady také vyplývá, že 42 procent příspěvků běžných uživatelů, kteří se dočkali křížového ověření, bylo ze Spojených států a Kanady. Přitom dle posledních statistik pouze devět procent uživatelů Facebooku pochází z těchto zemí. Komunikace z menších zemí, kde se mluví specifických jazykem, je dlouhodobým problémem Facebooku, jak dokládají i příklady z České republiky.

Závěrem rada vydala 32 doporučení, jak by Facebook měl zlepšit moderaci obsahu ve prospěch ochrany lidských práv. Jedná se například o doporučení větší transparentnosti, aby bylo jasné, kdo se může domoci křížového ověření, a viditelně označovat ty příspěvky, u kterých moderátoři prověřují, zda jsou v souladu s politikou Facebooku. „Meta má zodpovědnost zkvalitňovat moderaci obsahu ve prospěch všech uživatelů, nejen těch vybraných,“ uvádí rada. Sociální síť nyní má 90 dní na to, aby se s připomínkami rady vypořádala.