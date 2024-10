Ruský prezident Vladimir Putin ve čtvrtek po summitu skupiny rozvíjejících se zemí BRICS obvinil Západ z nespravedlivého rozšiřování Severoatlantické aliance, píše agentura TASS. Rusko to podle svého prezidenta změní.

Rusko žádalo zahraniční partnery, aby se NATO na východ nerozšiřovalo, ty výzvy se však podle ruského prezidenta setkaly s ignorováním. „Oni to přesto udělali. Je to spravedlivé? Není tu žádná spravedlnost a my chceme tuto situaci změnit a dosáhneme toho,“ citovala agentura TASS šéfa Kremlu.

Zároveň obvinil Západ, že eskaloval krizi na Ukrajině a že do války jsou přímo zapojeni důstojníci a instruktoři NATO. „Víme, kdo tam je, z jaké evropské země NATO je a jak své úkoly provádí,“ řekl šéf Kremlu. Ruská armáda podle něho postupuje ve všech úsecích fronty a kvůli jejímu postupu uvázl velký počet ukrajinských vojáků v Kurské oblasti. Do tohoto regionu na rápadě Ruska v srpnu pronikla ukrajinská armáda ve snaze zmírnit tlak ruské ofenzívy na Donbasu na východě země.

Velkou vlnu rozšíření Severoatlantická aliance zažila na přelomu tisíciletí, kdy do ní vstoupila řada středoevropských a východoevropských zemí, včetně Česka. V důsledku vpádu ruské armády na ukrajinské území, který Moskva zahájila v únoru 2022, se k NATO připojily Finsko a Švédsko. O přijetí do aliance usiluje i samotná Ukrajina, která se třetím rokem za podpory Západu brání ruské invazi. Šéf NATO Mark Rutte minulý týden při schůzce ministrů obrany členských zemí bloku prohlásil, že je jasné, že Ukrajina členem aliance bude, je pouze otázkou, kdy se tak stane.