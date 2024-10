Původně začínalo jako volné uskupení nejrychleji rostoucích tržních ekonomik světa, dnes ho světové deníky jako New York Times označují za geopolitickou pojistku v době měnícího se světa pro státy, které nechtějí uznat dominanci Spojených států. Řeč je o zemích BRICS a konkrétně o třídenním summitu, který od úterka hostí prezident Vladimir Putin v hlavním centru ruského Tatarstánu. Shrnujeme, jaká je agenda summitu, co členské státy spojuje a co naopak dělí.