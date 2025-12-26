Ruské útoky na Ukrajině v noci poškodily i loď pod vlajkou Slovenska a jednoho z nejmenších států světa
- Ruský agresor zasáhl i lodě pod vlajkou Slovenska a Palau.
- Záchranáři hasí požáry na místech útoků.
- Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu.
Noční ruské údery na přístavy v jihoukrajinské Oděské oblasti poškodily lodě plující pod vlajkou Slovenska a Palau. Na síti Telegramu to dnes bez upřesnění škod napsal ukrajinský vicepremiér Oleksij Kuleba. Uvedl rovněž, že podobné útoky na sousední Mykolajivskou oblast poničily plavidlo pod vlajkou Libérie. Poznamenal, že záchranáři hasí požáry na místech útoků.
"Přístavy v Oděské oblasti čelily po celou noc nepřátelským útokům," napsal Kuleba. Údery dronů podle něj poničily vedle lodí pod vlajkami Slovenska a Palau také sklady.
Ukrajinský vicepremiér rovněž bez podrobností informoval o ruských úderech na terminál v Mykolajivské oblasti, kde utrpěla škody loď pod vlajkou Libérie. "Nikdy naštěstí nebyl zraněn," poznamenal.
Rusko v Oděské oblasti útočí na přístavy důležité pro ukrajinský export, na energetickou i dopravní infrastrukturu. Tyto údery v posledních týdnech zesílily. Ukrajina se brání rozsáhlé ruské invazi už téměř čtyři roky.
Ruský prezident Vladimir Putin nedávno pohrozil, že Ukrajinu odřízne od Černého moře v odplatě za ukrajinské dronové útoky na tankery z takzvané ruské stínové flotily, což šéf Kremlu označil za pirátství. Prodej ropy je pro Moskvu důležitým zdrojem příjmů, z nichž může financovat válku proti Ukrajině.
