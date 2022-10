Rusko chce postavit plynovody do Turecka jako náhradu Nord Streamu | E15.cz

Moskva zvažuje, že vybuduje nové podmořské plynovody vedoucí do Turecka, které by nahradily problematickou dvojici baltských plynovodů Nord Stream. Prohlásil to ruský prezident Vladimir Putin před čtvrteční schůzkou se svým tureckým protějškem Recepem Tayyipem Erdoğanem v kazachstánské Astaně. Turecko by se tím stalo hlavní tranzitní zemí pro ruský plyn proudící do Evropy.