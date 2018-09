Rusko dodá Sýrii protiraketové systémy. Zchladí horké hlavy, říká ministr obrany Šojgu | E15.cz

V reakci na nedávné sestřelení ruského letadla Il-20 nad Středozemním mořem dodá Rusko v příštích dvou týdnech Sýrii rakety S-300. Oznámil to v Moskvě ruský ministr obrany Sergej Šojgu. Dodávka podle něj v oblasti "zchladí horké hlavy" a výrazně zvýší možnosti syrské protivzdušné obrany. Ruský plán ihned kritizoval bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton. Znamenalo by to podle něj "vážné vyhrocení situace". Doufá proto, že Moskva svůj krok ještě zváží.