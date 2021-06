Rusko u Krymu údajně střílelo po britské válečné lodi | E15.cz

Britsko-ruský incident u Krymu

Napětí na Krymském poloostrově roste. Loď ruské pohraniční stráže včera poblíž tohoto sporného území údajně vypálila výstražné výstřely na britský torpédoborec Defender. Alespoň to tvrdí státní agentura TASS s odvoláním na ruské ministerstvo obrany. Velká Británie však incident popírá a podle Londýna šlo pouze o součást ruského vojenského cvičení. Příští týden má v Černém moři začít každoroční společný trénink ukrajinských a amerických námořních sil. Letos se jej má zúčastnit rekordních pět tisíc vojáků z více než tří desítek zemí. Moskva proti konání akce protestuje.

USA omezí import čínských solárních panelů

Spojené státy ve středu zakázaly dovážet na své území solární panely od velké čínské společnosti Hoshine Silicon Industry. Vládní kabinet prezidenta Joea Bidena zároveň nařídil americkým firmám ukončit s Hoshine jakoukoliv obchodní spolupráci. Důvodem je podezření, že zmiňovaná korporace využívá nucené práce v čínské autonomní oblasti Sin-ťiang, obývané převážně utlačovanou národnostní menšinou Ujgurů. Akcie Hoshine dnes ráno klesly na burze v Šanghaji o bezmála devět procent na 59,1 jüanu.

Evropské indexy padaly, americké uzavřely smíšeně

Americké akcie se ve středu na směru neshodly. Zatímco indexy Dow Jones a S&P 500 skončily ve ztrátě 0,21, respektive 0,11 procenta, technologický Nasdaq Composite se o 0,13 procenta zvedl a vylepšil tak svůj rekord z předchozího dne. O půl procenta zdražila ropa. K růstu se vrátily nejsledovanější kryptoměny. Cena zlata a stříbra se naopak příliš nezměnila. Evropské burzy za včerejšek výrazně oslabily. Německý DAX se snížil o 1,15 procenta. Francouzský CAC 40 odevzdal 0,91 procenta. Britský FTSE 100 klesl o 0,22 procenta a celoevropský STOXX Europe 600 ubral 0,73 procenta.

Buffett odchází z Nadace Gatesových

Jeden z nejbohatších lidí světa - americký investor Warren Buffett věnoval další 4,1 miliardy dolarů, tedy přes 87 miliard korun charitě. „Společnost mé peníze potřebuje, já nikoliv,“ uvedl v prohlášení devadesátiletý miliardář a zároveň oznámil, že odstupuje z rady Nadace Billa a Melindy Gatesových. Buffettův krok zřejmě nijak nesouvisí s probíhajícím rozvodem manželů Gatesových. Šéf společnosti Berkshire Hathaway vysvětlil, že jde pouze o formalitu, neboť se v poslední době na fungování Nadace nijak nepodílel. Většina z nově darované částky navíc směřuje právě do této organizace. Buffett od roku 2006 věnoval charitě už 41 miliard dolarů, což z něj činí jednoho z nejštědřejších filantropů historie.

A new 50 pound British banknote features Alan Turing, a mathematician who designed machines to decrypt coded messages during World War Two https://t.co/SVxvbHOx5K pic.twitter.com/ZoQnzqE9pG