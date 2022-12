Ruský automobilový trh se obrací k východu | E15.cz

Prodeje nových automobilů v Rusku se po hlubokém propadu z konce jara a začátku léta začínají zvedat. A protože západní automobilky odešly, využili uvolněného prostoru čínští výrobci. Vývoj na automobilovém trhu by mohl předpovídat směr, kterým se vydá celá ruská ekonomika, píše agentura Bloomberg .

Ruský automobilový průmysl patří mezi ty, které invazí na Ukrajinu a jejími následky utrpěly nejvíce. Od únorového počátku války do vrcholu krize, který přišel v květnu a červnu, se výroba osobních vozidel v Rusku propadla o téměř 97 procent a prodeje aut klesly o více než čtyři pětiny.

Desítky zahraničních automobilek ukončily v reakci na ruskou agresi své působení na ruském trhu, mezinárodní partneři se vyvázali ze společných podniků s domácími značkami. Tamní výrobci také přišli o mnohé dodavatele komponentů.

Přesto se ruský automobilový trh dokázal odrazit ode dna. Pomohla vládní podpora ekonomiky, na straně nabídky pak prudký nárůst dovozu automobilů ze sousední Číny. Předběžná zpráva ruských statistiků sice uvádí, že ekonomika ve třetím čtvrtletí oproti předchozímu období ještě klesala o čtyři procenta, podle výpočtů Bloombergu po očištění o sezonní vlivy ale již vykázala jednoprocentní růst.

„Automobilový průmysl se jednoznačně stal hlavním indikátorem vývoje ruské ekonomiky, protože nejrychleji reagoval na měnící se hospodářské podmínky,“ řekla Bloombergu ekonomka poradenské společnosti Finam Olga Belenká. „Přesto není jisté, že ekonomika už dosáhla dna. Pravděpodobně se tak stane až příští rok,“ dodala.

A co tento indikátor naznačuje? Z dříve 60 aktivních značek na ruském automobilovém trhu nyní zůstalo jen 14 hráčů, uvádí Ruská asociace dealerů automobilů. Tři jsou domácí, zbytek tvoří čínské automobilky. Ty již dokázaly obsadit 30 procent ruského trhu a odhady dealerů uvádějí, že příští rok jejich tržní podíl dosáhne 40 procent. A pokud bude domácí produkce stagnovat, mohou čínští výrobci získat až 70 procent trhu.

Novým podmínkám se už stihly přizpůsobit i některé ruské automobilky. Továrna v Královci, kterou provozovalo BMW spolu s ruskou společností Avtotor, začala montovat vozy pro čínské Chery, na stejný krok se chystá i bývalý závod Nissanu v Petrohradu.

Z nejhoršího se dostal i tradiční ruský výrobce AvtoVaz. Poté co Renault podniku v květnu vypověděl dlouholetou alianci, musel AvtoVaz kvůli nedostupnosti dílů po nějaký čas vyrábět vozy bez základních bezpečnostních systémů. Nyní se již firmě podařilo zajistit například dodávky airbagů a v příštím roce by se do jejích vozů mělo vrátit i ABS, řekl ruské edici magazínu Forbes šéf společnosti Maxim Sokolov. Prodeje AvtoVazu v listopadu již dosáhly podobné úrovně jako před válkou. Firma začala nabírat nové zaměstnance, protože v roce 2023 počítá s vyšší poptávkou než v roce 2021.

Také v továrně u Moskvy, kterou opustil Renault, je už rušno. Pod tradiční značkou Moskvič, která dvě dekády spala, se tu začaly vyrábět nové vozy na pohled identické s modely čínské automobilky JAC, píše agentura Reuters. Automobilka ale tuto vazbu oficiálně popírá.