Ruský opoziční politik Navalnyj je v kómatu. Spekuluje se o otravě | E15.cz

Čtyřiačtyřicetiletý opozičník letěl ze sibiřského Tomsku do Moskvy, když se mu udělalo nevolno. Letadlo proto nouzově přistálo v Omsku, kde byl Navalnyj hospitalizován. „Do léčení byli zapojeni specialisté všech odborností. Stav pacienta je vážný,“ uvedly místní úřady.

„Předpokládáme, že Alexeje otrávili něčím namíchaným do čaje. To bylo to jediné, co ráno pil,“ napsala na Twitteru Jarmyšová. „Alexej je nyní v bezvědomí,“ dodala. Leží podle ní na jednotce intenzivní péče, kde byl napojen na umělou plicní ventilaci. Na místě je už více policistů než lékařů, kteří jsou velmi vyhýbaví ohledně diagnózy; dorazili i vyšetřovatelé, uvedla na Twitteru Navalného mluvčí.

Zástupce primáře omské nemocnice řekl novinářům, že není jisté, že pacient byl otráven, nicméně otrava je jednou ze zvažovaných možností. Ještě se ale dělají testy a zatím nelze říci, co se stalo. Na sociálních sítích a v ruských médiích se dříve objevily nepotvrzené zprávy, že podle předběžné diagnózy mohl být Navalnyj otráven zatím neupřesněnou halucinogenní látkou.

„Na začátku letu šel (Navalnyj) na toaletu a nevrátil se. Začal se cítit opravdu špatně. Křičel bolestí,“ vylíčil na internetu spolucestující Pavel Lebeděv.

Majitel kavárny na letišti v Tomsku řekl agentuře Interfax, že prověřuje „všechny okolnosti“, za kterých Navalnyj v tomto podniku vypil čaj, a to i za pomoci kamerových záznamů.

Navalnyj je vůdčí osobnost ruské liberální opozice a bojovník proti korupci. Před rokem musel během pobytu ve vězení do nemocnice, údajně kvůli alergické reakci. Navalnyj tehdy uvedl, že mohl být otráven. Incident z loňského roku připomněla nyní Navalného mluvčí.

Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku v roce 2018 dospěl k závěru, že opakované zadržování Navalného ruskými úřady mezi lety 2012 a 2014 bylo politicky motivované.

Agentura AP poznamenala, že nejde o první případ záhadné otravy ruských opozičních politiků a aktivistů. Před dvěma lety na jednotce intenzivní péče skončil Pjotr Verzilov z protestní hudební skupiny Pussy Riot, později se léčil v Berlíně.

V letech 2015 a 2017 byl dvakrát s příznaky otravy hospitalizován opoziční aktivista Vladimir Kara-Murza. Oba muži jsou přesvědčeni, že byli otráveni kvůli politice.