Ceny másla trápí celý svět včetně Česka a Rusko není žádnou výjimkou. Momentálně 200 gramů másla tam stojí kolem 200 rublů. To je asi 46 korun. Oproti Česku, kde se stejné množství másla prodává klidně o 10 korun dráž, je to ještě dost příznivá cena. Nicméně i Rusko pocítilo zdražení o zhruba 30 procent od minulého prosince. Právě krádeže této základní potraviny upozornily na zvyšování cen potravin i v důsledku války na Ukrajině.

„Ceny základních potravin v posledních třech letech rostou. Je to den ode dne horší a zrychluje se to zejména letos,“ řekl CNBC Stanislav, obyvatel Moskvy, který nechtěl uvádět celé jméno. „Záleží samozřejmě na druhu potravin. Některé ceny zboží jdou dolů, například pohanka. Ale to je jediný příklad poklesu ceny. Všechny ostatní ceny potravin rostou. Myslím, že je to meziročně asi 10 až 40 procent,“ dodal.

Meziroční míra inflace v Rusku dosáhla v říjnu 8,5 procenta. Přitom cílem centrální banky jsou čtyři procenta. To přimělo banku minulý měsíc zvýšit úrokové sazby na 21 procent, což je nejvyšší úroveň za posledních 20 let, a další zvýšení se očekává v prosinci.

Vysoké úrokové sazby zatím vykazují jen málo známek toho, že by tlumily růst cen. A nejvíce se to projevuje právě na cenách potravin. Podle týdenních údajů statistického úřadu Rosstat patří mléčné výrobky, slunečnicový olej a zelenina (zejména brambory, jejichž ceny od prosince loňského roku vzrostly o 74 procent) k položkám, jejichž ceny neustále stoupají, protože poptávka převyšuje nabídku.

VIDEO:Někteří lidé bydlí i v garážích. S cenami bytů nic neuděláme, tvrdí Schneider z ministerstva pro místní rozvoj ve FLOW

Růst cen je pro většinu občanů nevyhnutelný, uvedl ruský politický analytik a ředitel redakce časopisu Riddle Anton Barbašin. Dodal, že „polovina Rusů utratí většinu svých příjmů za potraviny, takže inflaci pociťují nejvíce“.

Máslo za zbraně

Inflační tlaky v Rusku i v celé Evropě se ještě zvýšily v důsledku pokračující války Ruska proti Ukrajině, kdy kvůliu nedostatku dodávek a pracovních sil, vyšších mzdových nákladů, sankcí a zvýšených výrobních nákladů rostou ceny potravin.

Ty doprovázely přechod Ruska na válečně orientovanou ekonomiku od invaze na Ukrajinu v únoru 2022, kdy masivní nárůst výdajů na obranu státu a domácí výroba vojenské techniky dostaly přednost před zemědělskou produkcí. Ruské ekonomice se však přesto od začátku invaze do sousední země daří lépe, než se očekávalo, a Mezinárodní měnový fond očekává, že letos poroste o 3,6 procenta.

Ruské vedení se snaží vyhnout kritice za růst cen a viní z konfliktu, sankcí a z nedostatku dodávek „nepřátelské“ země (tedy spojence Ukrajiny). Ruský prezident Vladimir Putin popřel, že by Rusko vyměnilo „máslo za zbraně“. Přesto celkový vývoj vyvolává v Rusku obavy z návratu prudce rostoucí míry inflace z roku 2022 nebo z recese.

Vyšší ceny másla nejen v Česku

Máslo je žhavým tématem i v České republice. Ceny se před Vánoci opět šplhají nahoru, stejně jako v roce 2017, kdy probíhala „máslová“ krize. Komora tvrdí, že je to vina obchodníků, kteří podle ní ceny mléčných produktů šponují. Zatímco výrobci másla své marže podle dat Českého statistického úřadu (ČSÚ) meziměsíčně zvedli o necelých 16 korun za kilogram, obchodní řetězce měly zdražit kilo téměř o 27 korun.

Podle Potravinářské komory jsou na vině rostoucí vstupní náklady, zejména výkupní ceny mléka, nedostatek mléčného tuku i vyšší cena lidské práce.

Zdražování másla zdaleka není tématem pro spotřebitele, média i pro politiky pouze v Česku nebo v Rusku. V Německu se ceny této potraviny v uplynulých týdnech vyšplhaly do rekordní výše. V Británii vzrostly skokově. Na Slovensku si opozice z mléčného produktu vytvořila zbraň proti vládě Roberta Fica.