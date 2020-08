Kolaps Navalného: Němečtí lékaři otravu zatím nevyloučili | E15.cz

Vláda německé kancléřky Angely Merkelové prozatím nevylučuje otravu jako možnou příčinu zdravotního kolapsu ruského opozičního předáka Alexeje Navalného. Uvedl to mluvčí Merkelové Steffen Seibert. O otravě hovoří spolupracovníci Navalného, pro kterého Berlín vyslal letecký speciál. Zdravotní stav Navalného ale podle ruských lékařů jeho transport z nemocnice v Omsku do Berlína zatím neumožňuje.

Lékaři v nemocnici v Omsku zatím nenašli stopy jedu v těle ruského opozičního předáka Alexeje Navalného, který je tam hospitalizován od čtvrtka. Němečtí lékaři, kteří pro Navalného přiletěli v pátek, dostali od ruských kolegů pozvání ke konzultacím o léčbě. Transport Navalného ale jejich ruští kolegové zatím vyloučili s ohledem na jeho zdravotní stav. Navalnyj je stále k komatu.

Vážné podezření z otravy podle Seiberta existuje. „Prioritou je samozřejmě zachránění života Navalného a jeho zotavení,“ uvedl. Dodal, že přáním Německa je, aby ruský opozičník dostal lékařskou pomoc, která by ho mohla zachránit.

Obavy stran hospitalizace v Omsku v pátek vyjádřili mimo jiné polský premiér Mateusz Morawiecki, předseda Evropské rady Charles Michel či mluvčí úřadu OSN pro lidská práva. K nezávislému vyšetření onemocnění Navalného a převozu k léčbě do nemocnice podle přání jeho rodiny vyzvala i Evropské komise.

Také manželka Navalného vyzvala v dopise ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, aby umožnil převoz jejího muže do Německa. Dopis byl zveřejněn na sociálních sítích a zaslán přímo do Kremlu, uvedla agentura Reuters.

Čtyřiačtyřicetiletý Navalnyj, který patří k nejvýraznějším postavám ruské opozice a v minulosti byl vícekrát vězněn, skončil v bezvědomí v nemocnici poté, co se mu ve čtvrtek při letu z Tomsku do Moskvy udělalo zle a letoun nouzově přistál v Omsku. Podle Navalného mluvčí Kiry Jarmyšové byl patrně otráven látkou přimíchanou do čaje.

„Máme několik pravděpodobných diagnóz. Zvažujeme i možnost otravy, ale zatím jsme nenašli stopy jedu v jeho krvi ani moči,“ citovala agentura Ria Novosti zástupce vedoucího lékaře omské nemocnice Anatolije Kaliničenka.

Vedoucí lékařů tamní nemocnice Alexandr Murachovskij řekl, že hlavní „pracovní diagnózou“ je metabolická porucha, která vyvolala prudký pokles hladiny cukru v krvi. Podle něj už lékaři vyloučili mrtvici, infarkt či virové onemocnění, včetně nákazy koronavirem. Na kůži a oděvu se sice našly chemikálie, byly to ale běžné látky vysktující se například v plastových kelímcích, uvedl vedoucí lékař.

Rozhodnutí o nemožnosti převozu Navalného jeho mluvčí Jarmyšová označila za nátlak z Kremlu, který se tak podle ní snaží převoz zdržet, aby „stopy jedu v těle už nemohly být prokázány“. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov uvedl, že je na ruských lékařích, zda převoz do Německa povolí. Už ve čtvrtek Peskov řekl, že Navalnému přeje brzké uzdravení a že Rusko pomůže s jeho převozem do zahraničí, pokud takovou žádost dostane.