Salvini vylučuje nové smlouvy s Ruskem, Ukrajina obviňuje Moskvu z nukleárního terorismu | E15.cz

✅ Salvini vylučuje nové plynové smlouvy s Ruskem

„Mé názory na Putina se vskutku změnily kvůli válce, protože když někdo začne napadat, bombardovat a posílat tanky na jinou zemi, tak se všechno mění,“ uvedl na setkání s novináři Matteo Salvini, lídr pravicové strany Liga, která se zřejmě po blízkých volbách dostane k moci. Doplnil, že Liga hlasovala pro všechny sankce proti Rusku, byť zpochybňuje jejich funkčnost. Salvini byl před válkou na Ukrajině známý díky svým blízkým vazbám na ruského prezidenta Vladimira Putina a jeho stranu Jednotné Rusko.

✅ Ukrajinci obviňují Rusko z nukleárního terorismu

Poté, co dopadla v blízkosti Jihoukrajinské jaderné elektrárny v Mikolajivské oblasti ruská raketa, obvinily ukrajinské úřady Rusko z nukleárního terorismu. Podle ukrajinské strany raketa dopadla jen 300 metrů od reaktorů. Útok rovněž dočasně vyřadil z provozu nedalekou vodní elektrárnu. Jihoukrajinská jaderná elektrárna je po Záporožské elektrárně druhou největší na Ukrajině.

✅ Tesla dokončila rozšíření výrobní kapacity v Šanghaji

Americký výrobce elektromobilů Tesla dokončil projekt rozšíření výrobní kapacity ve svém závodě v Šanghaji. S odvoláním na prohlášení na platformě šanghajské vlády o tom informovala agentura Reuters. Do konce listopadu bude automobilka modernizované výrobní linky testovat. Cílem Tesly bylo podle dřívější zprávy Reuters vyrábět v šanghajském závodě přibližně 22 tisíc kusů vozů Model 3 a Model Y týdně. To by znamenalo přes 1,14 milionu vozů ročně. Do rozšíření výroby plánovala americká automobilka investovat až 1,2 miliardy jüanů (4,2 miliardy korun), napsal loni v listopadu deník Beijing Daily. Počítalo se podle něj s tím, že vznikne 4000 nových pracovních míst.

✅ Trhy čekají na Fed

Akcie ve Spojených státech uzavřely pondělní rozkolísanou seanci růstem. Investoři upravovali své pozice před zasedáním měnového výboru centrální banky USA, které začíná v úterý. Všeobecně se čeká další výrazné zvýšení úroků. Index Dow Jones vzrostl o 197,26 bodu, tedy 0,64 procenta, na 31 019,68 bodu. Širší index Standard & Poor's 500 stoupl o 26,56 bodu, neboli 0,69 procenta, na 3899,89 bodu. Index technologického trhu Nasdaq se zvýšil o 86,62 bodu, neboli 0,76 procenta, na 11 535,02 bodu.

Stane se dnes