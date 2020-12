Šance na uzavření brexitové dohody žije. USA potrestaly Turecko | E15.cz

Šestnáct dní do deadlinu

Hlavní vyjednávač za Evropskou unii v brexitových rozhovorech Michel Barnier v pondělí oznámil, že šance na uzavření dohody s Velkou Británií stále existuje. Vyjednávání se podle něj v posledních hodinách dokonce mírně posunula směrem k podpisu smlouvy. Některé zásadní rozpory nicméně zůstávají nevyřešeny. Pokud dohoda nebude uzavřena do konce tohoto týdne, nelze zaručit její platnost od začátku ledna. Už za 16 dní by tak obchodníky a dopravce čekalo zavedení hraničních kontrol, cel a kvót.

Další sankce pro Ankaru

Spojené státy uvalí ekonomické sankce na Turecko. Oznámení přichází jen pár dní poté, co se ke stejnému kroku rozhodla také Evropská unie. Washingtonu vadí zejména turecký nákup ruského protiletadlového systému S-400, k němuž došlo již v roce 2017. Ankara jej letos na podzim začala testovat, navzdory varování USA a vedení NATO. Postihy se dotknou tureckého ředitelství obranného průmyslu, jeho šéfa a tří zaměstnanců. Rusko a Turecko americké rozhodnutí kritizovaly. Podle agentury Reuters mohou sankce poškodit turecké hospodářství, na které těžce dolehla koronakrize.

Burzy uzavřely smíšeně, táhly je především technologie

Akciové trhy ve Spojených státech zahájily nový týden růstem, nakonec ale skončily převážně v poklesu. Index Dow Jones odepsal 0,62 procenta a širší S&P 500 0,44 procenta. Dařilo se však velkým technologickým společnostem, díky čemuž vzrostl index Nasdaq Composite, přesně o půl procenta. Zvedla se i cena ropy. Burzy v Evropě se na směru také neshodly. Zatímco třeba německý DAX zaznamenal nejlepší výsledek za poslední tři týdny a posílil o 0,83 procenta, britský FTSE 100 uzavřel obchodování ve ztrátě 0,23 procenta.

Výrobce videoher EA kupuje rivala

Americký vývojář počítačových her Electronic Arts (EA) přebírá za 1,2 miliardy dolarů, tedy asi 26 miliard korun, svého britského konkurenta - firmu Codemasters. Transakce bude dokončena v prvním čtvrtletí příštího roku. EA může díky tomu rozšířit své bohaté portfolio sportovních her. Codemasters stojí například za vývojem oblíbených herních značek Formula One a Dirt. O koupi společnosti mělo zájem rovněž americké studio Take-Two Interactive. Nabídlo ovšem méně peněz. Akcie EA včera zpevnily o 1,28 procenta na 137,54 dolaru za akcii.

Today, the members of the Electoral College cast their votes for president and vice president.



And once again, the rule of law, our Constitution, and the will of the people have prevailed.



Our democracy—pushed, tested, and threatened—proved to be resilient, true, and strong. pic.twitter.com/Ka1Aj3hV3m