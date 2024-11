Satirici The Onion převzali konspirační web InfoWars. Uspěli v aukci

Americká satirická stránka The Onion převzala web InfoWars konspiračního teoretika Alexe Jonese. The Onion to uvedl v dnešním oznámení na webu. Server uspěl v aukci, která byla vyhlášena poté, co se Jonesovy společnosti dostaly do konkurzu kvůli jeho dluhu 1,5 miliardy USD (35,9 miliardy korun).