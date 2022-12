Euro nám přinese prosperitu, myslí si šéf chorvatské centrální banky | E15.cz

Chorvatsko se už o nadcházejícím víkendu stane dvacátým členem eurozóny a vstoupí také do schengenského prostoru. Země s necelými čtyřmi miliony obyvatel věří, že oba kroky výrazně nakopnou její hospodářský růst. Zároveň se jedná o vyvrcholení mnohaletých snah Záhřebu o bližší integraci s Evropskou unií.

„Chorvatsko bude ze vstupu do eurozóny profitovat více než jakákoliv jiná země,“ uvedl pro britský list The Financial Times šéf chorvatské centrální banky Boris Vujčić a zdůraznil, že republika se už nebude muset obávat oslabování své měny vůči euru, což prodražovalo státní dluh.

Výhody eura se podle Vujčiće nejvíce projevují během ekonomických krizí. Poukázal přitom na nedávné potíže české koruny, polského zlotého a maďarského forintu. Všechny zmiňované středoevropské měny měly letos tendenci oslabovat vůči euru navzdory vysokým úrokovým sazbám. „Centrální banky těchto zemí musely zasáhnout, výrazně navýšit základní úrokové sazby a jejich výnosy desetiletých státních dluhopisů jsou nyní mezi pěti a 8,5 procenty,“ podotkl Vujčić.

Na co si dát pozor během dovolené v Chorvatsku:

Video se připravuje ... Na co si dát pozor během dovolené v Chorvatsku • VIDEO Videohub

Pro srovnání, výnosy desetiletých chorvatských dluhopisů činí 3,5 procenta. Jsou tedy dokonce nižší než italské nebo řecké, přestože Chorvatsko teprve vstoupí do eurozóny. Vujčić, jenž bude moci od ledna spolurozhodovat o měnové politice Evropské centrální banky, dále připomněl, že přijetí společné evropské měny přinese Chorvatům i řadu dalších benefitů.

Chorvatská ekonomika je do značné míry postavená na cestovním ruchu a zhruba sedmdesát procent turistů, kteří sem každoročně přijíždějí, pochází ze zemí platících eurem. Do eurozóny směřuje také více než polovina chorvatského exportu a naopak odtud přicházejí asi dvě třetiny přímých zahraničních investic. Chorvati a chorvatské firmy si rovněž půjčují v eurech častěji než ostatní národy mimo eurozónu. Kolem šedesáti procent všech půjček v zemi je ve společné evropské měně.

Z politického hlediska lze přistoupení Chorvatska do schengenu a eurozóny vnímat jako symbolické posílení evropské jednoty v době, kdy se Rusko snaží evropský blok rozdělit v jeho postoji k válce na Ukrajině, napsal The Financial Times.

Vstup Chorvatska do schengenského prostoru, tedy zóny volného pohybu zboží a osob by měli ocenit i Češi. „Bude to pro ně znamenat větší pohodlí při cestách k moři,“ konstatuje český ministr pro evropské záležitosti Mikuláš Bek (STAN).

Aby se chorvatští spotřebitelé mohli dobře připravit na přepnutí do jiné měny, mají tamní obchody od září povinnost uvádět ceny zboží jak v kunách, tak v eurech a v této praxi budou pokračovat až do konce roku 2023. Podnikům, které zneužijí výměnu platidla k navýšení cen, hrozí vysoké pokuty.

„Změna přichází v době vysoké inflace a spotřebitelé jsou již teď na ceny velice citliví,“ myslí si Michał Seńczuk, výkonný ředitel předního chorvatského potravinářského řetězce Studenac. „To obchodníkům ztěžuje možnost bezdůvodně zdražovat, protože když to udělají, zákazníci přejdou ke konkurenci,“ dodává Seńczuk.

Přepnutí do jiné měny bylo velkou logistickou výzvou pro chorvatské úřady a maloobchodníky. Například Studenac musel podle Seńczuka vytisknout pět milionů nových cenovek a jeho zaměstnanci v uplynulých měsících často vysvětlovali zmateným zákazníkům, proč ještě nemohou přijímat platby v eurech.

Seńczuk odhaduje, že přijetí eura pomůže chorvatskému turismu a učiní ze země také atraktivnější lokalitu pro zahraniční investory do nemovitostí. „Předpokládám, že kupci si u nás budou častěji pořizovat druhé domovy, ať už k letní rekreaci nebo aby zde trávili naše mírné zimy,“ soudí šéf Studenacu.

Stánkař Ivo Božić, který prodává suvenýry na vánočním trhu v Záhřebu se zase svěřil novinářům, že každý, kdo v Chorvatsku pracuje v cestovním ruchu, musí umět počítat v různých platidlech. „Já sám mám několik bankovních účtů v cizích měnách. Myslím, že od Nového roku mi bude stačit jen jeden,“ pochvaluje si Božić.

V Chorvatsku se začne platit eurem od neděle 1. ledna. V prvních dvou týdnech příštího roku bude možné stále používat i kuny. Po uplynutí daného termínu se chorvatská národní měna odebere do historie.