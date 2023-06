Výměna kuny za euro: Kurz, kde a kdy ji můžete ještě provést | e15.cz

Plánujete cestu do Chorvatska ? Letos tam nastalo mnoho změn a jednou z nich je také přechod z kun na euro. Jestliže ale máte nějaké kuny doma z předchozích dovolených, nezoufejte. Poradíme, jak a kde je co nejvýhodněji vyměníte a na co si dát pozor, abyste nepřišli zkrátka.

Od kdy kuny v Chorvatsku neplatí?

Euro začalo být v Chorvatsku oficiální měnou 1. ledna 2023. Období do 13. ledna přitom bylo etapou oběhu dvojí měny, kdy podniky musely přijímat jak euro, tak kunu. Chorvatsko se tak stalo dvacátou zemí eurozóny, navíc se připojilo do Schengenského prostoru.

Nové mince zdobí mapa Chorvatska, hlaholice a podobizna Nikoly Tesly, o jehož původ Chorvati vedou letitý spor se Srby. Na jednotlivých mincích bude konkrétně:

1, 2 a 5 centů – písmo hlaholice,

10, 20 a 50 centů – Nikola Tesla,

1 euro – symbol kuny,

2 eura – geografická mapa Chorvatska s šachovnicí.

Na vítězné návrhy euromincí se můžete podívat na následující infografice:

Je směna kuny za euro možná v Česku?

Výměna chorvatské kuny není v Česku možná, protože podle nařízení Evropské centrální banky (ECB) ji mohou provést jen centrální banky všech zemí eurozóny, kam Česká národní banka nespadá.

Výměna kun v Chorvatsku: Kde a jak ji provést?

Až do konce letošního roku můžete vyměnit původní bankovky a mince za eura v Chorvatsku u:

bank,

směnáren,

Finanční agentury (Fina - Financijska agencia)

chorvatské pošty.

Jestliže tedy máte doma větší obnos kun, pak se třeba vyplatí přemýšlet nad dovolenou v Chorvatsku.

Po skončení roku 2023 budou lidé moci nadále nosit kuny do Chorvatské národní banky, která za mince bude vydávat eura během tří let od jeho zavedení. U bankovek časový limit zatím nebyl stanoven. Před začátkem roku 2024 není možné v Chorvatské národní bance kuny směňovat.

Dávejte si ale pozor, jaký objem peněz směňujete. Bezplatně lze vyměnit kuny za eura v bankách, na poštách nebo ve finanční agentuře v maximálním počtu 100 bankovek a 100 mincí na transakci. Za výměnu vyššího počtu bankovek a mincí si mohou tyto organizace účtovat poplatek.

Kontakt V případě jakýchkoli dotazů můžete centrální banku kontaktovat telefonicky na čísle + 385 1 45 64 555 nebo navštívit osobně na adrese: Hrvatska narodna banka

Trg hrvatskih velikana 3

10000 Záhřeb nebo na pokladní přepážce na adrese: Hrvatska narodna banka

Franje Račkog 5

10002 Záhřeb Otevírací doba: pondělí až pátek od 9.00 do 13.00

Lze kuny vyměnit v eurozóně nebo jinde v zahraničí?

Podle nařízení Evropské centrální banky byla výměna kun za eura možná jen u centrálních bank všech zemí eurozóny, a to od 1. ledna 2023 do 28. února 2023. Tento termín již vypršel. Jestliže se tedy potřebujete kun zbavit, musíte si zajet do Chorvatska.

Jaký je směnný kurz kuny a eura?

Abyste nenaletěli, vždy si hlídejte směnný kurz a případné poplatky za provedení směny. Kurz byl stanoven na 7,5345 kuny za euro. Do 100 bankovek a 100 mincí za transakci by měla směna proběhnout bez poplatků.

Zdražilo Chorvatsko? Jaké jsou ceny benzinu?

Bohužel ano. Ná­klady na cestu a pobyt v Chorvatsku stouply pro průměrnou rodinu o tisíce korun. Podle ekonomů stojí za zdražením nejen vysoká inflace, ale také právě přechod z kun na euro.

I když tedy podle Evropské centrální banky je jakékoli zvýšení cen spojené s přechodem na euro zakázáno, některé podniky zaokrouhlení nahoru využily. Jak uvedl již dříve mluvčí Asociace cestovních kanceláří Jan Papež, lehce zdražilo ubytování nabízené napřímo ubytovateli nebo přes rezervační systémy. Na druhou stranu silná koruna část nárůstu eliminuje.

Zdražily ale také potraviny a služby obecně. Dobrou zprávou naopak je, že oproti loňskému roku nestouply ceny mýtného. Ušetříte také na benzinu a naftě, jejichž ceny se drží stále níže než v Česku. Podívejte se na aktuální mapu cen pohonných hmot.

Čeká přechod na euro v blízké době i Česko?

Vysoká inflace nahrává tlakům, které usilují o vstup České republiky do eurozóny. Potvrdil to i průzkum před pár lety, podle kterého by zavedení eura podpořilo 44 procent respondentů. Jiný letošní průzkum RevivEU ale zase ukázal, že zatímco 63 procent Čechů je pro setrvání v Evropské unii, jen 18 procent dotázaných je pro zavedení eura.

A právě takto rozdílné názory panují mezi ekonomy a politiky. Podle loňských vyjádření předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) a místopředsedy Sněmovny Karla Havlíčka (ANO) je zavedení eura v České republice i v nejbližší budoucnosti nereálné a nevýhodné. Země by přišla o samostatnou měnovou politiku České národní banky a možnost využívat kurz koruny.

Jiný názor měl naopak v nedávném rozhovoru nově zvolený prezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj, podle kterého by mělo být euro přijato nejpozději do konce dekády. „Koruna nás znevýhodňuje a připravuje nás o zajímavé investice,“ řekl Rafaj v rozhovoru pro E15.

