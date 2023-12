Šéf OSN Guterres žádal na klimatickém summitu konec fosilních paliv | e15.cz

„Jsme velmi daleko od klimatických cílů stanovených v Paříži, ale stále ještě není pozdě,“ řekl v pátek na COP28 Guterres. Země je podle něj velmi nemocná a jediný, kdo ji může vyléčit, jsou světoví státníci. Svět proto musí dramaticky snížit emise skleníkových plynů a kompletně zastavit využívání fosilních zdrojů energie a přesunout se k obnovitelným zdrojům, míní šéf OSN.

Britský král Karel III. vyzval ke společné usilovné práci a řekl, že doufá, že výsledek letošního klimatického summitu bude přelomový. „Modlím se z celého srdce, aby COP28 byla dalším skutečným bodem obratu,“ řekl král Karel, který připomněl jednání klimatické konference v Paříži. Před osmi lety si tam světoví lídři stanovili cíl udržet oteplování „výrazně pod dvěma stupni“ oproti předindustriální éře, lidstvo ale zatím podle expertů nepřijalo opatření dostatečná na to, aby tuto ambici naplnilo.

Na propastný rozdíl mezi rétorickými proklamacemi a skutečnými opatřeními pak podle komentátorů upozornilo například vystoupení britského premiéra Rishiho Sunaka. Ten sice v projevu řekl, že je ohledně výsledků jednání v Dubaji optimistický, zároveň ale na tiskové konferenci obhajoval rozhodnutí své vlády zmírnit opatření na snižování emisí. Konzervativní kabinet mimo jiné odložil plánovaný zákaz prodeje automobilů se spalovacími motory.

Francouzský prezident Emmanuel Macron zopakoval slib, že Francie do roku 2027 uzavře všechny své uhelné elektrárny. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová řekla, že Evropská unie je na cestě překročit do roku 2030 své závazky ohledně snižování emisí. Německý kancléř Olaf Scholz oznámil zahájení činnosti takzvaného klimatického klubu 36 zemí, které chtějí státům v rozvojové části světa pomáhat s dekarbonizací vysokoemisních průmyslových odvětví, jako jsou výroba oceli, cementu nebo hliníku.

Zástupci zemí globálního jihu naopak upozorňovali na to, že ekonomicky vyspělé státy, které nesou největší vinu na růstu emisí skleníkových plynů, nedělají v boji proti klimatickým změnám dost. „Planeta už má dost nesplněných klimatických dohod. Vlády nemůžou utéct své zodpovědnosti,“ prohlásil brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva.

„Pro obyvatele malých ostrovních států je bolestné sledovat to, že COP28 nejspíš nebude tím milníkem, ve který všichni doufáme, protože pokrok ohledně pařížské dohody je pomalý,“ upozornil král tichomořského státečku Tonga Tupou VI.

Stejně důležité jako to, kdo na konferenci promluvil, je také to, kdo na ni nepřijel, upozorňují ale média. Dvěma nejviditelnějšími absentéry jsou americký prezident Joe Biden a jeho čínský protějšek Si Ťin-pching, kteří vyslali jen své zástupce. Navzdory obnovení bojů mezi Izraelem a Hamásem v Pásmu Gazy se do Dubaje dostavil izraelský prezident Jicchak Herzog. Právě kvůli jeho účasti ale není přítomen íránský prezident Ebráhím Raísí, poznamenala agentura AFP.

