Šéfové britských firem se zbavují akcií. Bojí se zvýšení daní | E15.cz

Brokeři a účetní ve Velké Británii mají plné ruce práce. Majitelé a šéfové akciových společností je bombardují telefonáty ve snaze co nejrychleji prodat cenné papíry svých firem. „Hodně podniků nás požádalo, abychom jim našli prostor k prodeji před březnem,“ řekl deníku Financial Times finančník z londýnské City, který si nepřál být jmenován. Britský ministr financí Rishi Sunak totiž plánuje od dubna až dvojnásobně zvýšit daň z kapitálových výnosů. To by citelně prodražilo prodej podílů ve firmách.