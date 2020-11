Biden vybírá svůj tým, ministr zahraničí zřejmě bude proevropský | E15.cz

Vítěz amerických prezidentských voleb Joe Biden zahájil přebírání moci od současné hlavy státu Donalda Trumpa. Do Evropy poslal jasný vzkaz, že mu záleží na výsledku postbrexitových jednání. Oznámil už také několik jmen, která by se měla objevit v jeho administrativě. Zatím se nenaplňují varování Trumpových příznivců, že naplno otevře dveře Bílého domu levému křídlu Demokratické strany.

Trump, který zatím odmítá uznat svou porážku, tento týden přestal blokovat zahájení procesu předání moci. Biden se neobává, že by dosavadní průtahy měly negativní dopady na jeho nástup. „Je to pomalý start, ale začínáme a máme na to ještě dva měsíce, takže mám pocit, že to zvládneme urychlit,“ prohlásil demokrat s odkazem na to, že slavnostní inaugurace je v plánu 20. ledna.

Biden má jakožto někdejší viceprezident výhodu ve znalosti prostředí Bílého domu a chodu prezidentské administrativy. Na druhou stranu pro něj ale může být těžké odstřihnout se od svého působení za éry Baracka Obamy, kterou především Trumpovi příznivci vnímají negativně. Biden si je však zřejmě vědom toho, že pokud chce rozdělenou americkou společnost sjednotit, bude zapotřebí nový přístup. Zdůraznil, že chce reprezentovat celé spektrum Američanů a je prý i ochotný zvážit přizvání republikána do svého týmu.

Výběr spolupracovníků může jeho odpůrce prozatím uklidnit. Nefigurují v něm nejkřiklavější jména z řad progresivistů, kterých se Trumpovi příznivci před volbami báli. Média dopředu uváděla, že ministryní financí by se ráda stala senátorka Elizabeth Warrenová, která je známou bojovnicí proti bankovnímu sektoru a technologickým gigantům. Nyní se však spekuluje o tom, že na tento post směřuje někdejší šéfka Fedu Janet Yellenová. Velké naděje si zřejmě nemůže dělat ani další Bidenův rival z primárek Bernie Sanders, jenž by rád zastával post ministra práce.

Nastupující prezident diplomaticky argumentuje tím, že potřebuje udržet silné osobnosti v Kongresu, aby zajistily průchod jeho agendy. Sanders ale už varoval před vznikem vlády, která bude progresivní křídlo strany zcela ignorovat. „Myslím si, že to by bylo velmi, velmi nešťastné,“ podotkl. Dají se tak čekat ještě tuhé boje o jednotlivé posty.

Trumpovým voličům se Biden ale zcela určitě nezavděčil návrhem učinit z někdejšího šéfa americké diplomacie Johna Kerryho vyslance pro boj s klimatickými změnami. Kerry byl jedním z architektů pařížské klimatické dohody, od které Trump odstoupil. Do čela ministerstva pro vnitřní bezpečnost by se měl postavit uprchlík z Kuby Alejandro Mayorkas. Mnozí si od toho kroku slibují stabilizaci úřadu, který má mimo jiné na starosti imigraci a boj proti terorismu.

Povinností ministra zahraničí se má ujmout Antony Blinken. Zkušený expert se židovským původem patrně nebude chtít narušit spolupráci s Izraelem, ocenil Trumpem zprostředkované dohody Izraele s arabskými zeměmi. Zřejmě však přehodnotí americký postoj k Rijádu. „Provede přezkum našeho vztahu se Saúdskou Arábií, aby se ujistil, že skutečně prosazuje naše zájmy a je v souladu s našimi hodnotami,“ řekl už dříve jakožto Bidenův poradce pro zahraniční politiku. Je zároveň přesvědčen, že končící šéf Bílého domu pomohl Číně, když oslabil americké spojenecké vazby.

Blinken má blízký vztah k Evropě, část života prožil ve Francii. Očekává se od něj výrazné vylepšení transatlantických vztahů. Ostatně i Biden, který má irské kořeny, dává najevo, že mu na evropských záležitostech záleží. Prohlásil, že by si nepřál vidět hlídanou hranici mezi Irskem a Ulsterem. Podle něj by se tím mohl narušit křehký mír, který v regionu panuje od uzavření Velkopáteční mírové dohody v roce 1998.

Ostrá hranice by teoreticky hrozila v případě, že se vyjednavačům o budoucím uspořádání vztahů mezi Evropskou unií a Británií nepodaří dosáhnout kompromisu. Vláda v Londýně v posledních měsících dává najevo, že by v tomto případě mohla porušit takzvaný severoirský protokol, který je součástí loňské brexitové dohody. Úprava by totiž působila značné komplikace pohybu zboží mezi součástmi království. Biden už dříve klidem na ostrově podmiňoval jednání o americko-britské obchodní dohodě.