Skutečně drahé byty. Norsko staví plující činžák, za nejlevnější bydlení zájemci dají čtvrt miliardy | E15.cz

Plavidlo, jehož výroba si vyžádá 600 milionů dolarů (8,6 miliardy korun), bude dlouhé 222 metrů a byty na něm budou uspořádány do šesti pater. Na palubě budou rovněž restaurace, bary, klub nebo vinný "sklep".

Zpravodajská stanice CNN získala od mluvčího projektu informaci, že několik bytů už je prodáno. Jachta by měla vyplout v roce 2024, o roční trase se vždy musí společně dohodnout majitelé bytů. V propagačním materiálu se hovoří třeba o týdnu v New Yorku nebo o expedici do Antarktidy.

Spoluzakladatelem projektu je kapitán Erik Bredhe, který Somnio popsal jako "největší jachtu světa co do délky i objemu, která majitelům bytů zajistí nejlepší možnou kvalitu života na moři".

Tvůrci tvrdí, že superjachta poskytne možnost "držet se dál od pandemií a dalších rizikových situací" a že na ní bude k dispozici prvotřídní zdravotní péče. Prvotním účelem Somnia bude poskytnout obydlí, ale plavidlo má být k dispozici i odborníkům, kteří studují život v moři a oceánech. Dnes je největší rezidenční jachtou plavidlo The World dlouhé 196 metrů. Po dobu pandemie bylo ukotveno a na moře má znovu vyplout tento měsíc.