Zdravotníci převezli slovenského premiéra Roberta Fica z nemocnice v Banské Bystrici do jeho bytu v Bratislavy, informují slovenská média. Fico utrpěl vážná zranění při pokusu o atentát z poloviny tohoto měsíce. Televize Joj uvedla, že ho odvezli do jeho bytu ve slovenském hlavním městě. Informaci o převozu potvrdila i ředitelka banskobystrické fakultní nemocnice Miriam Lapuníková televizi TA3.

Podle médií do Bratislavy s premiérem odletěl vrtulník. Televize JOJ uvedla, že v okolí Ficova bytu byl během dneška větší počet policistů a příslušníků ochranky.

Podle dosavadních vyjádření Lapuníkové chtěl Fico zůstat v péči lékařů v Banské Bystrici do doby, než se uzdraví natolik, že by mohl jít do domácího ošetřování. Ve čtvrtek řekla, že se jeho zdravotní stav vyvíjí v souladu s očekáváním odborníků, kteří se o něho starají.

Muže, který na Fica střílel po výjezdním zasedání vlády v Handlové z pistole, bezprostředně po činu zadrželi příslušníci bezpečnostních složek. Soud ho poslal do vazby. Za pokus o úkladnou vraždu mu hrozí 25 let vězení nebo doživotí. Podle soudu zdůvodnil atentát svým nesouhlasem s politikou slovenské vlády a během výslechu tvrdil, že Fica zabít nechtěl.