Slovenský Smer stále nemá kandidáta na prezidenta. Silné osobnosti nejeví o post zájem | E15.cz

Slovenský expremiér a předseda strany Smer Robert Fico nedodržel slib, že jeho strana v září představí kandidáta do prezidentských voleb v příštím roce. Sociální demokracie věřila, že zláká ministra zahraničí Miroslava Lajčáka, který je jasným favoritem aktuálního průzkumu. Jenže ucházet se o prezidentský post zatím nechce a odmítá to i premiér Peter Pellegrini.

„Lajčák má ke kandidatuře spíš negativní vztah,“ potvrdil tento týden listu Sme člen předsednictva Smeru Miroslav Číž platnost dřívějších vyjádření ministra. Šéfa diplomacie by si přitom za hlavu státu v současnosti přálo 26 procent Slováků. Druhý v pořadí, šéf Slovenské národní strany (SNS) a předseda parlamentu Andrej Danko, má zhruba poloviční preference. Na třetím místě je s téměř deseti procenty vědec Robert Mistrík, jenž má podporu Svobody a Solidarity (SaS). Do boje vyrazil poté, co kandidaturu vyloučil nynější prezident Andrej Kiska.

„Pokud jde o vítěze, naše očekávání se splnila. Byl by to teoreticky silný kandidát,“ řekl na adresu Lajčáka deníku Pravda Martin Slosiarik, ředitel agentury Focus, která průzkum prováděla. Podle něj by byla výhodou Lajčáka oproti ostatním možným kandidátům za Smer jeho nadstranickost. Podotýká, že by mohl získat část hlasů voličů SNS i opozice. Zvlášť za situace, kdy se Dankovi do boje o úřad rovněž nechce a národovci ještě nepřišli s žádnou alternativou.

Premiér svou nechuť reprezentovat sociální demokracii ve volbách vysvětluje tím, že současná pozice mu umožňuje učinit pro Slovensko více. „Prezident může chodit, usmívat se, podepisovat, klást věnce. Ale reálně nemůže změnit zákon, dát peníze, reálně nemůže ministrovi přikázat, aby něco udělal,“ uvedl Pellegrini koncem září.

Ve Smeru a médiích se tak probírají další jména, zmiňován je například ministr financí Peter Kažimír či místopředseda vlády pro investice Richard Raši. Fico považuje postavení vlastního uchazeče za stranickou povinnost, ministr hospodářství Peter Žiga si ale dokáže představit i podporu Smeru občanskému kandidátovi. Partaj nyní slibuje, že své rozhodnutí oznámí v dohledné době.