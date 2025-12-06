Slovenský úřad prověřuje zákrok proti občanovi ČR, podle Sme ho policista zbil
- Slovenská policejní inspekce prověřuje zákrok ve Slovenské Ľupči proti českému občanovi
- Střetu předcházel konflikt muže s majitelkou penzionu kvůli porušení zákazu kouřen
- Zatímco policejní prezidentka slíbila vyvození důsledků v případě policejního pochybení, krajské ředitelství policie tvrdí, že muž byl agresivní a nereagoval na výzvy
Slovenská policejní inspekce prověřuje zákrok proti českému občanovi, kterého podle listu Sme před týdnem zbil v penzionu na středním Slovensku policista. Slovenská policejní prezidentka Jana Maškarová v dnešním prohlášení slíbila vyvození důsledků v případě policejního pochybení a odmítla jakékoliv jednání policisty, které může u veřejnosti vyvolat dojem selhání.
List Sme napsal, že muže původem z Albánie, který mluví česky, přišli policisté vyhodit z ubytovny. Muž je žádal o víc času, aby si mohl sbalit své věci, ale místo toho byl zbitý a následně vykašlával a zvracel krev. Incident se živě vysílal na sociální síti TikTok.
Střetu s policisty předcházel konflikt muže s majitelkou penzionu ve Slovenské Ľupči kvůli tomu, že uvedený host porušil zákaz kouření. Podle listu ho policisté také uráželi, použili přitom i rasistické výroky.
Maškarová v prohlášení uvedla, že v případu se stal incident, který vyžaduje důkladné prověření. Krajské ředitelství policie v Banské Bystrici tvrdilo, že muž byl agresivní a nereagoval na výzvy hlídky, v důsledku čehož "došlo během zásahu k fyzickému kontaktu mezi tímto mužem a policisty a byly vůči němu použity donucovací prostředky".