Snadno se dohodneme s Evropou i s Čínou, tvrdí po jednání s Meloniovou Trump

„Jsem si tím jist, ale bude to férová dohoda,“ řekl Trump k celní dohodě s Evropskou unií. Meloniová přijela do Spojených států dva týdny poté, co Trump zavedl takzvaná reciproční cla ve výši deseti procent vůči řadě zemí světa včetně EU. Pohrozil i zavedením vyšších cel, která však o 90 dní odložil. EU poté odložila platnost svých odvetných opatření a obě strany začaly hledat dohodu, která by celní bariéry co nejvíce omezila.

Podle Trumpových představ by EU měla svůj obchodní přebytek s USA vyrovnat nákupem amerického zkapalněného zemního plynu (LNG). Meloniová po jednání s Trumpem prohlásila, že Itálie „bude muset nakupovat více LNG“.

Italská premiérka se označuje za blízkou spojenkyni Trumpa a také šéf Bílého domu se o její nacionalisticky pravicové politice vyjadřuje pozitivně. Meloniová se podle agentury AP při jednání snažila prezentovat Evropu a USA jako odvěké spojence, kteří musí vyřešit vzájemné obchodní spory.

Meloniová po jednání řekla, že Trump, který dosud do Evropy během svého druhého mandátu nevyrazil, by se měl v brzké době vypravit do Itálie, kam ho pozvala, a mohl by se setkat i s evropskými politiky.

Máme spoustu času, myslí si Trump

Trump také řekl, že se nakonec dohodnou i dvě největší ekonomiky světa, tedy americká a čínská, mezi nimiž se celní spor velmi vyhrotil. Washington na dovoz z Číny uvalil cla ve výši 145 procent, cla na dovoz z USA do Číny v důsledku odvetných kroků Pekingu vzrostla na 125 procent.

Americký prezident dodal, že na dohody nijak nespěchá, protože cla fungují a přinášejí jeho zemi příjmy. „Máme spoustu zemí, které chtějí uzavřít dohodu. Upřímně, chtějí ji víc než my,“ řekl novinářům s odkazem na aktuální kontakty zejména s některými asijskými státy jako je Japonsko.