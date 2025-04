Cesta Meloniové bude zcela jistě bedlivě sledovaná kvůli jejímu unikátnímu postavení, o kterém svědčila i její účast na Trumpově inauguraci. Panují však obavy, aby během návštěvy kopala za evropské, a ne jen za ryze italské zájmy. A také není jisté, jak silný vliv na šéfa Bílého domu skutečně má.

Brusel tvrdí, že s ním Řím vše konzultuje

„Itálie zjistí, jak moc si může nárokovat zvláštní vztah se Spojenými státy,“ řekl pro The New York Times politolog Giovanni Orsina z římské univerzity LUISS. „Toto je pro naši premiérku okamžik pravdy,“ uvedl v prohlášení bývalý italský ministr hospodářského rozvoje a opoziční politik Carlo Calenda. „Uvidíme, zda je vůdkyní, která udrží evropskou frontu jednotnou, nebo ustoupí lichotkám amerického prezidenta,“ dodal.

Meloniová s Trumpem povede jednání v době, kdy na sedmadvacítku uvalil cla na dovoz oceli, hliníku, aut i všeobecné desetiprocentní clo, přičemž jí hrozí ještě vyššími tarify. Mnoho komentátorů se tak domnívá, že politička může sehrát roli prostředníka při vyjednávání o budoucí podobě obchodu. Očekává se, že by mohla v Americe prosazovat návrh „nula proti nule“ v případě cel na průmyslové produkty. Patrně dojde i na nabídku zvýšení evropských nákupů LNG z USA.

Šéfka vlády v Římě je ve výhodě oproti vysokým představitelům Evropské unie, které americký prezident zřejmě nepovažuje za vhodné partnery k těmto rozhovorům, i když nabízejí ústupky. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová se zatím audience u Trumpa nedočkala. „Jakýkoliv dosah do USA je vítán,“ řekla v pondělí novinářům k cestě Meloniové Arianna Podestaová z tiskového oddělení komise. Později dodala, že cesta je „úzce koordinovaná“ a Řím je s Bruselem v této záležitosti v pravidelném kontaktu.

Trump chce EU rozdělit, obává se Francie

Jenže v EU je jasně znát i nervozita z této cesty. „Musíme být jednotní, protože Evropa je silná, pokud je sjednocená,“ varoval dopředu podle webu Politico francouzský ministr průmyslu Marc Ferracci. „Pokud začneme vést bilaterální rozhovory, samozřejmě to zlomí tuto dynamiku,“ dodal. Politik je přesvědčen, že Trumpovou strategií je zabránit společné evropské odpovědi na americká cla.

Jeho slova ale vyvolala hněv italské vlády, která poukázala na obdobnou cestu francouzského prezidenta Emmanuela Macrona. „Jak to, že když prezident Macron jede do Washingtonu, je všechno v pořádku, ale když je to Meloniová, není to v pořádku?“ tázal se italský ministr pro evropské záležitosti Tommaso Foti.

Meloniová je zároveň pod silným domácím tlakem, aby chránila exportně zaměřenou ekonomiku své země. Řím loni dosáhl obchodního přebytku s USA ve výši čtyřiceti miliard eur. Je pravděpodobné, že se v Bílém domě povedou rozhovory i o obraně. Itálie v tomto směru není v dobré pozici, protože v rámci NATO patří ve výdajích v přepočtu na HDP mezi nejhorší země.

Někteří komentátoři tvrdí, že italské premiérce nahrává Trumpovo nedávné pozastavení nejvyšších tarifů, díky čemuž nebude pod takovým tlakem. Nemusí se proto podle nich z Washingtonu vrátit přímo s dohodou, stačí, když vytvoří přátelštější atmosféru v transatlantických vztazích.