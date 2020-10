Čtyři roky pro Kotlebu. Soud na Slovensku uznal šéfa krajně pravicové strany vinným z extremismu | E15.cz

Soud na Slovensku uznal předsedu opoziční krajně pravicové strany Kotlebovci-Lidová strana Naše Slovensko (LSNS) Mariana Kotlebu vinným z trestného činu v kauze šeků s možnou extremistickou symbolikou. Verdikt, který soud vynesl po více než sedmihodinové závěrečné řeči Kotleby, zatím není pravomocný. Kotleba poté oznámil, že se odvolá.V případě, že by se ale rozsudek potvrdil v další instanci, Kotlebovi by hrozil trest až čtyři roky a čtyři měsíce odnětí svobody, také by přišel o poslanecký mandát.