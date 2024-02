Soudce uložil Trumpovi a jeho firmám pokutu přes 350 milionů dolarů

Pokuty v celkové výši přes 350 milionů dolarů (přes osm miliard Kč) dnes uložil newyorský soudce bývalému americkému prezidentovi Donaldu Trumpovi a jeho firmám v kauze zveličování hodnoty majetků v komunikaci s bankami či pojišťovnami. Rozhodnutí soudce Arthura Engorona také exprezidentovi zakazuje na tři roky vést podnik ve státě New York. Deník The New York Times to označil za drtivou porážku pro Trumpa, která by mohla vymazat jeho finanční rezervy.