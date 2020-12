Spojené státy by mohly propustit zadržovanou šéfku Huaweie | E15.cz

USA jednají o propuštění šéfky Huaweie

Finanční ředitelka a dcera zakladatele čínské telekomunikační společnosti Huawei Meng Wan-čou by mohla být po dvou letech od svého zatčení v Kanadě vydána do Číny. Ministerstvo spravedlnosti Spojených států se prý s Meng Wan-čou údajně domlouvá na podmínkách jejího propuštění. Jednou z nich má být i přiznání viny. Informuje o tom deník Wall Street Journal. Šéfka Huaweie je zadržována v kanadském Vancouveru od prosince roku 2018. Na základě zatykače USA je obviněná z obcházení mezinárodních sankcí, krádeže obchodních tajemství a podvádění bank.

Biden se nechá veřejně očkovat

Budoucí prezident USA Joe Biden v rozhovoru se stanicí CNN prohlásil, že v den své inaugurace, tedy 20. ledna, požádá americké občany, aby 100 dní nosili roušky. Chce tak omezit šíření koronaviru. Také řekl, že se nechá proti nemoci veřejně očkovat, stejně jako to už před ním slíbili bývalí šéfové Bílého domu Obama, Bush a Clinton. Biden rovněž požádá současného člena amerického krizového štábu Anthony Fauciho, aby zůstal součástí příští vlády jako hlavní zdravotnický poradce.

Akce uzavřely smíšeně, nové indexy pro digitální měny

Akcie se ve čtvrtek na směru neshodly. Index Dow Jones posílil o 0,29 procenta a Nasdaq Composite o 0,23 procenta. Širší S&P 500 se ale snížil o 0,06 procenta. Společnost S&P Dow Jones Indices včera také oznámila, že od příštího roku začne sestavovat indexy pro kryptoměny. Na západoevropských trzích vládne nejistota kvůli brexitu. Zatímco britský ukazatel FTSE 100 zpevnil o 0,42 procenta, francouzská a německá burza uzavřely obchodování ve ztrátě.

Politici kritizují Amazon

Více než čtyři stovky převážně levicových politiků z 34 států požadují v otevřeném dopise, aby americká společnost Amazon odváděla vyšší daně, zvedla platy svým zaměstnancům a více se angažovala v ochraně životního prostředí. Internetový prodejce podle signatářů během koronakrize výrazně zbohatl, zatímco miliony lidí přišly o práci. Amazon patří k nejvýdělečnějším firmám na světě a její šéf a zakladatel Jeff Bezos je dokonce s majetkem v hodnotě 187,8 miliardy dolarů, čili přes čtyři biliony korun, nejbohatším člověkem na planetě. Dopis podepsal například bývalý předseda britských labouristů Jeremy Corbyn nebo francouzský poslanec Jean-Luc Mélenchon. Akcie Amazonu ve čtvrtek klesly o 0,52 procenta.

