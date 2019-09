Spojené státy odsouvají navýšení cla na čínské zboží o dva týdny | E15.cz

Šéf Bílého domu uvedl, že změna plánu přichází po žádosti čínského vicepremiéra Liou Chea a důvodem rozhodnutí je „skutečnost, že Čínská lidová republika bude 1. října slavit své 70. výročí“.

„Dohodli jsme se, že na znak dobré vůle přesuneme zvýšené clo na zboží v hodnotě 250 miliard dolarů..., z 1. října na 15. říjen,“ napsal Trump.

Na začátku října se má ve Washingtonu uskutečnit další kolo obchodních jednání mezi vysokými představiteli Číny a Spojených států. Oznámený odklad navýšení amerického cla otevírá možnost, že rozhovory proběhnou ještě před zavedením tohoto kroku, podotýká agentura Reuters.

Čína a Spojené státy na sebe vzájemně uvalují cla v rámci obchodní války, která trvá už déle než rok. Má negativní dopad na světovou ekonomiku a na finančních trzích vyvolává obavy z globální hospodářské recese. Washington se pomocí cel snaží přimět Peking ke změně obchodních praktik a ke snížení čínského přebytku v obchodování s USA.

....on October 1st, we have agreed, as a gesture of good will, to move the increased Tariffs on 250 Billion Dollars worth of goods (25% to 30%), from October 1st to October 15th.