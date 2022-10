USA zvažují zákaz dovozu ruského hliníku. SpaceX vezme turisty na Měsíc | E15.cz

✅ Bílý dům chce embargo na hliník z Ruska

Vláda amerického prezidenta Joe Bidena podle agentury Bloomberg zvažuje, že zakáže dovoz ruského hliníku. Ve hře jsou tři možnosti. Buď úplný zákaz importu, razantní zvýšení cel, nebo uvalení sankcí na ruskou společnost Rusal, která se těžbou a výrobou tohoto kovu zabývá. Američané se až dosud zdráhali zařadit hliník mezi sankciované položky, protože se jedná o klíčový prvek při výrobě mnoha produktů, od automobilů až po chytré telefony. Tento krok tím pádem bude mít obrovský dopad na globální trhy.

✅ Ministři EU chystají společné nákupy plynu

Mezi ministry Evropské unie panuje všeobecná shoda začít se společnými nákupy zemního plynu, a to ještě před létem roku 2023. Chtějí také posilovat solidaritu a energetické úspory. Politici se zároveň shodli na tom, že je nutné zabránit dopadu ceny plynu na ceny elektřiny. Po neformálním zasedání unijních ministrů energetiky v Praze to řekl český ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN).

✅ Německá ekonomika spadne příští rok do recese

Ekonomický růst v Německu letos výrazně zpomalí a dosáhne pouze 1,4 procenta. V roce 2023 pak dokonce o 0,4 procenta poklesne. Příčinou je současná energetická krize, vyvolaná ruskou invazí na Ukrajinu. Ve středu to oznámil německý ministr pro hospodářství Robert Habeck. Vysoká inflace podle něj v příštím roce klesne jen nepatrně, z osmi na sedm procent.

✅ Kandidátský status pro Bosnu a Hercegovinu

Evropská komise ve středu doporučila udělení statusu kandidátské země pro vstup do Evropské unie Bosně a Hercegovině. Podmínila jej však tím, že balkánský stát bude pokračovat v provádění reforem. Bosna a Hercegovina, která se potýká s řadou vnitřních problémů, patří k nejdéle čekajícím zemím na vstup do EU. Usiluje o něj téměř dvacet let.

✅ Muskova vesmírná cestovní kancelář startuje motory

Americká kosmická společnost SpaceX Elona Muska vezme poprvé v historii turisty na let kolem Měsíce. Cesty se zúčastní americký podnikatel Dennis Tito, jeho manželka Akiko a deset dalších pasažérů. Jejich identitu, stejně jako výši částky, kterou turisté za unikátní výlet zaplatili, SpaceX prozatím tají. Není ani jasné, kdy přesně se let uskuteční, společnost ještě musí provést sérii bezpečnostních zkoušek.

