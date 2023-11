Spojenectví nad propastí. Vztahy Evropy a USA čelí zkouškám, které nemusí ustát | e15.cz

Pokračující boje na Ukrajině, spory ohledně násilí v Palestině a reakce Izraele na útok Hamásu, otázky neustále rostoucí migrace, posílení izolacionalismu a protekcionismu v úvahách řady amerických zákonodárců… to byly jen některé z bodů, které mnohé akademiky, komentátory i politiky donutily se ptát: Jak pevná a nerozlučná je vlastně euroatlantická vazba? A může selhat? Není to poprvé, kdy se tyto projevy nejistoty a palčivé otázky derou na povrch, odpovědi na ně však nejsou jednoduché a na klidu nepřidají.

Jedna ze základních pouček mezinárodních vztahů říká, že v rámci světové politiky neexistuje téměř nic jako stálá konstanta, něco jistého, pevně daného, neměnného, na co by bylo možno se spolehnout. Vztahy mezi státy procházejí obdobími vzestupu i úpadku, spojenectví, aliance i koalice se neustále proměňují s tím, jak se přesouvá moc mezi jednotlivými aktéry a mění se i jejich národní zájmy.

Navzdory tomu všemu prokazovaly vazby mezi Spojenými státy a Evropou od konce druhé světové války pozoruhodnou stabilitu, která se zrcadlila ve vzniku NATO a následně i ve společných aktivitách mezi Washingtonem a Bruselem v rámci spolupráce USA-EU. Prakticky by bylo možno nalézt jen velmi málo spojenectví, jež by představovala takto výraznou sázku na jistotu, a to přesto, že i tento vztah zažíval svá světlá a temná období.

Nedávná série krizí, ač se zprvu zdálo, že vedla k utužení vzájemných vazeb, postupně odhalila výrazné ideové trhliny, a především rozdílné zájmy obou „manželů“. Na světlo světa proto opět vypluly diskuze o dlouhodobé udržitelnosti tohoto mimořádného pouta a spolu s nimi byly oprášeny i dva slavné scénáře.

Hrubá síla a měkká moc