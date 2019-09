Správkyně Hongkongu Lamová oznámila stažení návrhu zákona o vydávání podezřelých do Číny | E15.cz

Správkyně Hongkongu Carrie Lamová oznámila, že se rozhodla stáhnout návrh zákona, který by umožňoval vydávání lidí podezřelých z trestných činů do pevninské Číny. Napsala to agentura Reuters s odvoláním na informované zdroje. Zmíněný návrh vyvolal v Hongkongu několikaměsíční demonstrace, které stále pokračují. Při posledním z protestů v noci na dnešek policie použila proti demonstrantům pepřový sprej a tři lidé museli být převezeni do nemocnice.