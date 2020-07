Srbové v ulicích bojují s policií kvůli koronaviru | E15.cz

Tisíce Srbů už dvě noci protestovaly proti zpřísnění protikoronavirových opatření. Jejich nespokojenost však souvisí s celkovým postojem vlády k pandemii a dotýká se širších obav o osud demokracie v zemi. Protestující před budovou parlamentu žádali prezidentovu rezignaci.

Některá světová média a lidskoprávní organizace kritizují policejní odpověď jako zbytečně tvrdou. „Každý má právo protestovat, ale nemají právo házet na policisty kameny,“ bránil zákroky podle webu BalkanInsight ministr vnitra Nebojša Stefanović.

Prezident se snažil uklidnit situaci oznámením, že zákaz vycházení o víkendu nakonec zřejmě vyhlášen nebude. Konečné slovo však bude mít krizový štáb. Zároveň vyzval lidi, aby se nesrocovali v ulicích a nepřispívali tak šíření nemoci, jelikož nemocnice už nemají volná místa. Hovořil také o zapojení kriminálních živlů do protestů i zahraničním vměšování.

Podle demonstrantů však samotná opatření nejsou hlavním důvodem k protestu. „Nevadí nám zůstat doma po další tři dny, to nebyl problém. Zahrávají si však s naší myslí a pravdou,“ vysvětlila svou motivaci k protestu listu The New York Times pětačtyřicetiletá organizátorka módních akcí Dragana. „Když se jim to hodí kvůli volbám, žádná korona není. Nechali běžet fotbalové a tenisové zápasy a proto máme situaci, kdy jsou nemocnice plné,“ dodala.

Srbsko nejprve v březnu zavedlo tvrdá opatření a stěžovalo si na nedostatečnou solidaritu Evropské unie. V dubnu a květnu se pravidla poměrně rychle rozvolňovala a na 21. června byly vyhlášeny odložené volby. V nich koalice vedená Vučičovou stranou drtivě zvítězila, získala 63 procent hlasů.

Zhruba v té době se však podstatně zrychlil nárůst nových případů koronaviru a v posledních dnech i počet úmrtí. Celkově země eviduje 341 obětí. „Jdeme z extrému do extrému,“ komentovala průběh pandemie odbornice na balkánská protestní hnutí Jelena Vasiljevičová z bělehradské univerzity.