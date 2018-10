Srbský prezident Vučić požádal Putina o podporu v kosovských sporech | E15.cz

Srbský prezident Aleksandar Vučić bude v úterý při setkání se šéfem Kremlu Vladimirem Putinem v Moskvě žádat o politickou podporu ohledně řešení problémů kolem Kosova. Řekl to v pondělí v ruské metropoli. Některá srbská média zaznamenala i to, že se k libosti Moskvy nepřímo přihlásil k názoru, že referendum v Makedonii o dohodě s Řeckem a vstupu do NATO a EU skončilo pro tamní vládu nezdarem.