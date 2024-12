Stáhli jsme diplomaty z Damašku, řekl Lipavský. Ze Sýrie odletěli i tři další Češi

Všichni diplomatičtí pracovníci z ambasády v Damašku byli dočasně staženi. Vzali s sebou i tři další české občany a jsou v Libanonu. Po nedělním jednání krizového štábu ministerstva zahraničních věcí to oznámil ministr Jan Lipavský (nestraník). Řekl také, že ministerstvo eviduje v tuto chvíli tři cestovatele v systému dobrovolné registrace Drozd a jejich evakuaci bude koordinovat v rámci EU.

Lipavský informoval, že stupeň varování pro cesty do Sýrie zůstává nejvyšší. „Důrazně tedy varujeme před cestami do Sýrie. Ty, kteří se na jejím území nacházejí, vyzýváme k jejímu opuštění, jakmile to bude bezpečné,“ řekl. „Povstalce, kteří svrhli režim, v tuto chvíli posuzujeme vzhledem k jejich minulosti velice opatrně,“ dodal.

Podle ministra také nadále platí, že islamisté z povstaleckého hnutí Haját Tahrír aš-Šám (HTS), kteří se na pádu syrského prezidenta Bašára Asada podíleli, jsou klasifikování EU i OSN jako teroristická organizace. Česká vláda s nimi nemá a nechystá v tuto chvíli žádné kontakty.

Jedinou cestou k udržitelnému míru pro Sýrii je v tuto chvíli podle ministra politické řešení v souladu s rezolucí OSN 2254 z roku 2015. „Obecnou prioritou české diplomacie je v tuto chvíli stabilizace situace tak, aby nedošlo k dalšími masivnímu migračnímu toku do Evropy,“ řekl. Další politické kroky nechtěl předjímat a dodal, že klíčová bude koordinace s partnery z EU.

Situace je podle ministra velmi nepřehledná. Je potřeba vyčkat, jak se po Asadově pádu rozloží síly a jaká bude přechodná vláda a jestli nevypuknou další násilnosti nebo boje, které by mohly vyvolat migrační vlnu. “Právě proto voláme po politickém a smírném řešení,„ podotkl.