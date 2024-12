Režim syrského prezidenta Bašára Asada se v noci na neděli po 24 letech zhroutil. Diktátora, který ještě před dvěma týdny měl moc zdánlivě pevně v rukou, smetla blesková povstalecká ofenziva za 11 dnů, poté, co se to během občanské války nepodařilo téměř 14 let. Podle ruských tiskových agentur, které se odvolávají na zdroj z Kremlu, je nyní Asad i s rodinou v Moskvě. Dřívější informace přitom hovořily o možnosti jeho úmrtí při pádu letadla, kterým prchal z Damašku.