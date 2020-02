Michael Bloomberg by v případě vítězství ve volbách firmu prodal | E15.cz

Preference miliardáře Michaela Bloomberga rostou. Na významu nabývá otázka, jak by v roli prezidenta Spojených států mediální magnát řešil otázku střetu zájmů. Společnost nesoucí jeho jméno by kandidát demokratů údajně prodal. Jen však za určitých podmínek.

„Mike Bloomberg zveřejní svá daňová přiznání. Mike Bloomberg zároveň také prodá svou společnost. Nebudou existovat vůbec žádné pochybnosti o tom, že by se měl dostat do konfiktu zájmů mezi službou veřejnosti a soukromým obohacováním. Naše pozice je v tomto ohledu o 180 stupňů odlišná od té, kterou zastává Donald Trump. Současný prezident je přímo ztělesněním střetu zájmů,“ uvedl podle Bloombergovy zpravodajské agentury konzultant miliardářovy kampaně Tim O’Brien.

Portál CNN v této souvislosti připomíná, že se Trump podílu ve svém holdingu The Trump Organisation dosud zcela nevzdal.

Bloomberg by naopak podle strůjců jeho kampaně postupoval tak, že by mediální impérium Bloomberg LP vložil do svěřenského fondu s nezávisle jmenovaným správcem. Ten by posléze zajistil prodej společnosti. Bloombergovou podmínkou však je, aby kupcem nebyla zahraniční společnost nebo private quity firma.

Téma jeho hypotetického střetu zájmů sílí v souvislosti s relativním úspěchem Bloombergovy kampaně. Miliardář se díky rostoucí podpoře v průzkumech veřejného mínění kvalifikoval do své první debaty se soupeři o demokratickou nominaci do nadcházejících prezidentských voleb. Ta je plánovaná na středu večer místního času.

Podle celostátního průzkumu rádia NPR, televize PBS a institutu Marist má Bloomberg mezi demokraty a jim nakloněnými nezávislými voliči devatenáctiprocentní podporu. Umístil se tak na druhém místě za senátorem za Vermont Bernie Sandersem, který má podporu 31 procent dotazovaných. List The New York Times v této souvislosti uvedl, že je to pro Bloomberga významný úspěch vzhledem k tomu, že měl ve stejném průzkumu z prosince loňského roku jen čtyřprocentní podporu.

Bloombergovi v posledních týdnech raketově roste podpora především díky jeho kampani, která nákladností vysoce překračuje možnosti všech ostatních kandidátů. Miliardář utratil na televizní spoty a internetovou reklamu od listopadu přes 250 milionů dolarů (asi 5,7 miliardy korun).

Podle odhadu televize NBC denně vynaloží průměrně milion dolarů (téměř 23 milionů korun) jen za reklamy na facebooku. Někteří kandidáti, především Sanders a Warrenová, kteří patří k levicovějšímu křídlu demokratické strany, kritizují Bloombergovu kampaň jako snahu miliardáře o koupi prezidentského mandátu. Bloomberg ale tvrdí, že díky vlastnímu financování je jako jediný kandidát skutečně nezávislý.